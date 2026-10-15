Xứ Nghệ đón người con anh hùng 'trở về' sau gần 50 năm

Lãnh đạo xã Phúc Lộc di quan hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị đến nơi an táng. (Ảnh: DP)

Hôm nay, đón liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị "trở về", nhưng bố mẹ, anh chị của anh đã lần lượt qua đời, còn 1 người em gái và 2 em trai.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phúc Lộc đã ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc của người con quê hương đã nằm lại chiến trường ở tuổi 18.

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị. (Ảnh: DP)

Tháng 4/1978, khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Xuân Nhị lên đường tòng quân nhập ngũ. Thời điểm này anh mới 17 tuổi 5 tháng.

Sau 3 tháng huấn luyện, anh có mặt trong đội hình Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 866, Sư đoàn 31, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Tây Nam.

Đông đảo người dân, học sinh cầm cờ đón liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị trở về quê hương. (Ảnh: DP)

Ngày 21/12/1978, binh nhất Nguyễn Xuân Nhị anh dũng hy sinh khi vừa bước qua 18 tuổi. Máu của anh đã hòa vào đất mẹ, góp phần tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Duy Phong, em họ của Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhị chia sẻ: Anh Nhị đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc khi vừa mới bước qua tuổi 18. Anh là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và làng xóm. Đã bao nhiêu năm, hôm nay gia đình mới có điều kiện để đưa hài cốt của anh về an táng tại quê nhà.