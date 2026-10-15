Tăng Ni, Phật tử TP.HCM lập hương án bên đường tiễn đưa hài cốt liệt sĩ

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử và người dân TP.HCM đã trang nghiêm lập hương án, cầm hoa trắng dọc các tuyến đường để thành kính tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đà cầm hoa trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Để lễ tiễn đưa diễn ra trang nghiêm và trọng thể, ngay từ tối 13/10, chư Tăng chùa Bửu Đà (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng) đã thiết trí hương án tưởng niệm và thông báo rộng rãi để đạo tràng Phật tử cùng tham dự.

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Thị Vinh, trụ trì chùa Bửu Đà cho biết, ban đầu nhà chùa chưa nắm rõ lộ trình di chuyển của đoàn xe.

Hương án được chùa Bửu Đà thiết trí.

Sau khi có Phật tử thắc mắc và kiểm tra lại thông tin, biết đoàn sẽ đi ngang qua tuyến đường trước tự viện, chùa đã lập tức thông báo ngày giờ để chư Tăng và Phật tử đồng tâm tiễn đưa chư vị liệt sĩ.

Nhận thấy nếu chỉ đứng viếng với hoa thì chưa đủ sự trang nghiêm, Đại đức trụ trì đã hướng dẫn đại chúng thiết trí hương án với hoa tươi, nhang đèn chu đáo.

Chư Tăng cầm hoa trắng tiễn đưa.

"Bản thân tôi vô cùng xúc động khi tham dự buổi lễ, bởi Sư phụ tôi có anh ruột là liệt sĩ, thân mẫu là Mẹ Việt Nam anh hùng; thân phụ của tôi cũng là thương binh, từng cống hiến máu xương cho độc lập dân tộc.

Giờ phút tiễn đưa, tôi và đại chúng có mặt chỉ biết chắp tay hướng trọn tâm thành, niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để nguyện cầu chư vị hương linh liệt sĩ được siêu sinh Tịnh độ. Đất nước đã hòa bình, nay các vị đã được tìm thấy, mong chư vị nhẹ nhàng về nơi an lành", Đại đức Thích Thị Vinh bày tỏ.

Phật tử trang nghiêm trong tiếng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà.

Được biết, trước đó, khi nhận được thông tin về việc quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng từ Ủy ban MTTQVN phường sở tại, chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đà cũng đã tổ chức đoàn đến dâng hoa, phẩm vật và trì tụng thời kinh ngắn tưởng niệm.