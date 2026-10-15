Những câu chuyện truyền cảm hứng của Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận

Chị Nguyễn Ngọc Yến có nhiều dấu ấn cá nhân trong hoạt động Hội. Ảnh: NVCC

Thúc đẩy bình đẳng giới

Cuối năm 2022, chị Nguyễn Ngọc Yến tham dự 1 cuộc tọa đàm, liên quan đến công tác Bình đẳng giới do Hội LHPN TPHCM tổ chức. Trong buổi tọa đàm có sự chia sẻ của các thành viên nam trong CLB nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới đối với người thân yêu là phụ nữ và trẻ em gái rất chân thật, hữu ích.

"Tôi nghe, cảm thấy rất xúc động và thán phục. Từ đó có ý tưởng thành lập CLB nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới tại Quận 12 mình đang công tác. Tôi xin ý kiến thủ trưởng đơn vị về ý tưởng thành lập CLB này trong năm 2023", chị Yến kể chuyện.

Lúc đầu chị Nguyễn Ngọc Yến nghĩ thành lập CLB cấp quận thôi, vì Thành phố cũng chỉ có vài CLB ở cấp huyện và ở lực lượng vũ trang, đồng thời vận động những anh em là lãnh đạo, cán bộ công chức cấp quận tham gia. Tuy nhiên, theo sự định hướng của thủ trưởng đơn vị sẽ thành lập CLB này đến tận khu phố. Từ đó, chị Yến đã chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng mẫu quy chế hoạt động; chỉ đạo, hướng dẫn, cùng với Thường trực Hội LHPN các phường tuyên truyền, vận động các anh em có uy tín, có sự sẻ chia, đồng hành với phụ nữ, với Hội để thành lập CLB tại khu phố.

Hội LHPN quận 12 phát động tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. Ảnh: N.Y

Thời điểm này trên địa bàn quận 12 có 80 khu phố, và chị Yến ấp ủ dự định trong năm 2023 sẽ có khoảng 20% khu phố có thành lập CLB; rồi đến năm 2024 sẽ thành lập tiếp 50% khu phố; đến năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam sẽ có trên 50 CLB nam giới tiên phong được thành lập. Và năm 2030 thì mong muốn 100% khu phố phải có đầy đủ CLB nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới.

Việc vận động nam giới tham gia CLB đã lan tỏa sâu rộng thái độ, tinh thần, hành động, sự quan tâm, tôn trọng, chia sẻ, đồng hành của nam giới đối với phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội. Các tinh thần của CLB được phát huy như: không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái tham gia học tập, vui chơi, giải trí, công tác xã hội qua sự đồng hành, hỗ trợ của nam giới góp phần thực hiện Chiến lược, Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2030.

Các thành viên nam CLB nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới tham gia hội thi tuyên truyền Bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: T.L

Qua các hoạt động tuyên truyền, vận động tích cực của chị Nguyễn Ngọc Yến và các chị em trong Hội cơ sở, trong năm 2023, địa bàn quận 12 đã thành lập 47 CLB Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới với 690 thành viên tại các khu phố. Đến năm 2024, thành lập được thêm 17 Câu lạc bộ, nâng tổng số là 64 câu lạc bộ với 933 thành viên.

Bên cạnh đó, nam giới trong các CLB cùng giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nam giới thúc đẩy bình đẳng giới, những cách làm hay hiệu quả xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng quà, bữa ăn sáng miễn phí cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, người cơ nhỡ, lao động tự do; tham gia các hoạt động cùng hội viên Hội LHPN trong các Hội nghị tuyên truyền pháp luật, hội thi, hội diễn do Hội LHPN cấp trên tổ chức. Tháng 11/2024, được sự tin tưởng, Thành hội đã giao Hội LHPN Quận 12 đạo diễn, hỗ trợ 1 tiết mục đồng diễn do các thành viên CLB nam giới biểu diễn trong cuộc hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới do Thành phố tổ chức.

Chị Nguyễn Ngọc Yến là một cán bộ năng nổ, có nhiều sáng kiến trong các hoạt động. Ảnh: NVCC

"Thời điểm ấy, tôi đã chọn bài hát "Vì nụ cười em". Tôi cũng dành thời gian đi mời biên đạo múa, tập dợt cho các anh em đồng diễn. Vì ai cũng là lần đầu tiên múa nên tập dợt rất lâu và khó khăn, lại còn phải sắp xếp thời gian đi quay nhiều góc cảnh sân banh, ngoài trời, dưới sân cờ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất cảm động khi được các anh em trong CLB nam giới đồng hành, tham gia tích cực các hoạt động của Hội LHPN. Và hơn hết, các anh cùng sẻ chia những khó khăn với các mẹ, với vợ và con gái trong gia đình. Hiện nay Hội LHPN TPHCM đã nhân rộng mô hình này đến 168 phường, xã, đặc khu. Nên chúng tôi thấy rất vui và tự hào", chị Ngọc Yến chia sẻ.

Hoạt động đồng diễn hay nên được nhân rộng mô hình

Vào tháng 3/2025, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Hội LHPN TPHCM đã tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ với Áo dài, huy động 50 ngàn người tham gia với chủ đề "50 năm một dải gấm hoa".

Chị Nguyễn Ngọc Yến kể: "Với nhiệm vụ được phân công, tôi đã đề xuất huy động 2.500 người tham gia đồng diễn, số lượng lớn nhất từ khi thành lập Hội LHPN Quận 12. Trước đây chỉ huy động từ 500 đến 700 người là cao nhất. Nhận kế hoạch từ tháng 2/2025, tôi lên ý tưởng đối tượng và số lượng vận động: cán bộ hội viên phụ nữ, học sinh cấp 3, giáo viên các trường trên địa bàn Quận. Tôi cũng trực tiếp đi khảo sát địa điểm phù hợp; cách xếp đứng vị trí, lại còn chuẩn bị âm thanh, sân khấu".

Thời gian đó, chị Yến vừa xây dựng kế hoạch, vận động các trường tham gia, vừa quyết định chọn địa điểm là công viên Thuận Kiều, phường Tân Thới Nhất (cũ). Ngặt nỗi vì công viên mới vừa đưa vào hoạt động, chưa có nguồn điện nên chị Yến lại ngược xuôi làm công văn gửi bên điện lực để bắt đấu nguồn điện, từ đó mới kết nối được với âm thanh. Vừa xong được việc này, thì chị lại bắt tay vào việc sắp xếp vị trí người đứng đồng diễn để không bị chói nắng sáng. Tiếp theo là các công việc như gửi văn bản đến Công an, Ban chỉ huy Quân sự phường nhờ hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Ngay cả phương án giữ xe ở đâu cũng phải được tính đến kỹ lưỡng, khoa học.

Các hoạt động đồng diễn dân vũ của quận 12 (cũ) và phường Đông Hưng Thuận ngày nay dưới sự sắp xếp và thực hiện trực tiếp của chị Nguyễn Ngọc Yến. Ảnh: T.L

"Tôi đã gửi clip để tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ, học sinh các trường THPT, giáo viên tập dợt các động tác đồng diễn trên nền nhạc bài hát "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh - Đất nước trọn nhiềm vui". Sau đó thì cùng hướng dẫn tập dợt xếp hình số "50" ghi dấu buổi đồng diễn. Thời điểm đó tôi rất lo lắng. Vì vận động làm sao để tập hợp đạt được số người tham gia lớn như vậy, lại phải tổ chức tốt buổi đồng diễn an toàn và lan tỏa tinh thần thể dục thể thao và nét duyên dáng qua chiếc áo dài với thời gian chỉ khoảng 20 ngày", chị Nguyễn Ngọc Yến kể lại.

Không phụ sự nhiệt tình, vào ngày 07/3/2025, buổi đồng diễn đã diễn ra tốt đẹp trong niềm hân hoan, phấn khởi của chị em phụ nữ. Ai cũng rạng ngời, xinh tươi trong tà áo dài với vũ điệu đồng diễn khỏe khoắn, năng động.

Tiếp nối các thành công của đồng diễn dịp 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, chị Nguyễn Ngọc Yến lại tiếp tục là người đứng ra tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ với áo dài, hơn 400 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đông Hưng Thuận tham gia.

Chương trình được diễn trên nền nhạc liên khúc "Đất nước trọn niềm vui - Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh" và "Đến với con người Việt Nam tôi" tại tuyến đường trước trụ sở Công an phường. Chị Nguyễn Ngọc Yến không giấu được niềm vui khi kể rằng khi đó các chị em đã vừa đồng diễn dân vũ, vừa xếp hình chữ "ĐHT" (tên tắt của phường Đông Hưng Thuận) để ghi dấu ấn. "Các hoạt động đồng diễn dân vũ với áo dài mà tôi đã kết nối giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ tự tin, năng động, khỏe đẹp tạo sức sống tươi trẻ từ đó thúc đẩy phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới". Hiện nay mô hình này được nhân rộng thực hiện tốt, huy động đông đảo hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của giới; đặc biệt trong dịp lễ hội Áo dài vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3", chị Nguyễn Ngọc Yến tự hào kể chuyện.

Chị Nguyễn Ngọc Yến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCM - là 1 trong số 32 cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II. Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự tận tụy với phong trào phụ nữ. Việc trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội mà còn góp phần lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.