Thái Nguyên: Mùa vàng trên Bản Tèn
Với khí hậu mát mẻ, giao thông thuận lợi, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo… Bản Tèn, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, hội tụ nhiều đặc điểm để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, đặc biệt là mùa lúa chín vào khoảng tháng 10 hàng năm.
Chỉ với 10 ha thâm canh lúa trên triền núi dốc, những thửa ruộng bậc thang tại Bản Tèn tạo nên một sắc vàng rực rỡ, hòa quyện cùng màu xanh của núi rừng, tạo thành bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, huyền ảo, làm say đắm lòng du khách.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thai-nguyen-mua-vang-tren-ban-ten-post1394348.html