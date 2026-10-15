Thái Nguyên: Mùa vàng trên Bản Tèn

Khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Nguyễn Xuân Nhị lên đường tòng quân nhập ngũ. Nhưng chỉ 6 tháng sau, người binh nhất ấy đã anh dũng hy sinh khi vừa bước qua 18 tuổi. Sau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường, mới đây người thân đã đón anh trở về quê hương.