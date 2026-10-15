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Thái Nguyên: Mùa vàng trên Bản Tèn

Với khí hậu mát mẻ, giao thông thuận lợi, bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo… Bản Tèn, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, hội tụ nhiều đặc điểm để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, đặc biệt là mùa lúa chín vào khoảng tháng 10 hàng năm.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chỉ với 10 ha thâm canh lúa trên triền núi dốc, những thửa ruộng bậc thang tại Bản Tèn tạo nên một sắc vàng rực rỡ, hòa quyện cùng màu xanh của núi rừng, tạo thành bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, huyền ảo, làm say đắm lòng du khách.

Vẻ đẹp yên bình của Bản Tèn trong mùa lúa chín.

Vẻ đẹp yên bình của Bản Tèn trong mùa lúa chín.

Mùa lúa chín trên Bản Tèn.

Mùa lúa chín trên Bản Tèn.

Một góc Bản Tèn vào mùa lúa chín.

Một góc Bản Tèn vào mùa lúa chín.

Những thửa ruộng bậc thang ở Bản Tèn vào mùa lúa chín.

Những thửa ruộng bậc thang ở Bản Tèn vào mùa lúa chín.

Người dân Bản Tèn thu hoạch lúa.

Người dân Bản Tèn thu hoạch lúa.

Những thửa ruộng bậc thang ở Bản Tèn vào mùa lúa chín.

Những thửa ruộng bậc thang ở Bản Tèn vào mùa lúa chín.

Hoàng Nguyên/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thai-nguyen-mua-vang-tren-ban-ten-post1394348.html