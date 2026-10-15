Bộ đội, công an, đoàn viên xắn quần lội ruộng giữa nắng giúp hộ nghèo thu hoạch lúa

Trân các cánh đồng lúa chín trải dài ngút ngàn một màu vàng tưởng như bất tận ở Nghệ An những ngày này, cảnh lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên lội ruộng thu hoạch, vác lúa về tận nhà cho dân giữa cái oi ả gay gắt của tiết trời vùng rẻo cao là một hình ảnh thân thương.

Những người nông dân gian nan, hồn hậu nơi biên giới cho hay, đến hẹn lại lên, những ngày họ bước vào mùa gặt cũng là lúc lực lượng dân quân, quân sự, công an, đoàn viên địa phương lại xắn quần hì hục xuống đồng hòa cùng họ niềm vui mùa vụ. Hình ảnh nhỏ bình dị giữa đời thương nhưng ấm áp tình quân dân lớn.

Ông Vi Văn Đạt (bản Mường Chon, xã Bình Chuẩn) ngồi tựa cửa bậc thềm trong ngôi nhà sàn cũ kỹ, ánh mắt long lanh hướng về phía những khoảng ruộng trống vừa thu hoạch ngay trước mặt. Mấy hôm rồi, ông thường nghĩ về cán bộ, lực lượng dân quân xã Bình Chuẩn bằng sự biết ơn.

Nhà ông thuộc diện đặc biệt khó khăn﻿. Ông Đạt sức khỏe yếu sau khi trải qua vụ tai nạn thời gian trước, vợ đau ốm triền miên. Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Chuẩn ngay khi hay tin đã tức tốc cử cán bộ cùng lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ gia đình thu hoạch lúa.

"Không có lực lượng quân sự địa phương, gia đình cũng không biết sẽ phải xoay sở ra sao" - ông Đạt cười hiền, ánh mắt chất chứa nỗi tri ân khi lúc khó khăn được kề vai sát cánh.

Tại xã rẻo cao Tiền Phong, những ngày đồng lúa chín trải một màu vàng tưởng như không khuất rời tầm mắt cũng là lúc những hộ gia đình nông dân neo người, gia cảnh khó khăn nơi đây lại canh cánh một nỗi lo: Nhân lực đâu để thu hoạch? Lực lượng Công an xã Tiền Phong đi trước nỗi lo của họ, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh cơ sở không ngần ngại xuống đồng.

Nhà anh Lương Văn Thìn (bản Đán) neo người, gia cảnh gian nan, bố mẹ già yếu. Giữa cái nắng gắt oi ả miền rẻo cao, trên thửa ruộng của gia đình anh, màu áo sắc phục lấm tấm mồ hôi của lực lượng Công an xã Tiền Phong giữa những cánh đồng ngày mùa là hình ảnh bình dị nhưng cảm động.

Hoạt động cũng là cách để Công an xã Tiền Phong cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” bằng những việc làm gần dân, sát dân. Với những hộ nông dân quanh năm chân lấm tay bùn nơi miền biên viễn, không cần phải điều gì quá lớn lao, đó là những sự giúp đỡ thiết thực, đúng lúc, nặng nghĩa tình.

Tại xã Châu Tiến, lực lượng quân sự, công an, đoàn viên địa phương những ngày này ngoài công việc chuyên môn còn có một nhiệm vụ "khẩn" không kém: đi gặt!

Những ruộng lúa chín vàng được điểm xuyết thêm sắc xanh của màu áo lính, đoàn viên trẻ. Người cắt, người bó, người bốc vác, người vận chuyển về tận nhà dân giữa cái oi nóng như đổ lửa khiến cả một không gian nơi vùng cao thêm rộn ràng.

Với những hộ dân có gia cảnh đặc biệt khó khăn tại Châu Tiến, nghĩa cử ấm áp của lực lượng vũ trang và thanh niên địa phương khiến cuộc sống của họ không chỉ vơi bớt nỗi gian nan, mà còn tiếp thêm sự vững tin.

"Nhà tôi neo người, khốn khó trăm bề. Không có sự tiếp sức kịp thời của lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thì gay go", anh Lô Văn Choi (bản Xẹt) nói.