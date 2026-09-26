Đối ngoại để mở thêm thế và lực cho đất nước

Từ quan hệ song phương đến các diễn đàn đa phương, từ kinh tế, khoa học - công nghệ đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân, những chuyển động thực tế đang cho thấy đường lối ấy được cụ thể hóa ngày càng rõ nét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ (FPA). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Mới đây, phát biểu tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, “Lòng tin được xây dựng qua nhiều thập kỷ cần tiếp tục được bồi đắp bằng những kết quả hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận trong cuộc sống”.

Phát biểu của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta truyền một thông điệp rõ ràng, đó là quan hệ tốt đẹp giữa các nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng những kết quả hợp tác cụ thể. Và đây cũng là tư duy đối ngoại được Đại hội XIV của Đảng đặt ra, khi đối ngoại được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, yêu cầu không chỉ là mở rộng quan hệ, mà còn phải nâng cao hiệu quả hội nhập, biến quan hệ đối ngoại thành nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn vào quan hệ Việt Nam- Hungary, câu chuyện này hiện lên qua những con số rất cụ thể. Hai nước là Đối tác toàn diện của nhau và đang không ngừng làm sâu sắc hơn, tăng cường quan hệ về mọi mặt. Việt Nam và Hungary đều mong muốn thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên mức 2 tỉ USD/năm; mở rộng hợp tác đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, dược phẩm. Và hơn 3.000 cán bộ khoa học, chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Hungary cũng là một “cầu nối” quan trọng của hai nước.

Trong quan hệ với Malaysia, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 21,59 tỷ USD, tăng 19%. Malaysia hiện có khoảng 6,1 tỷ USD đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản… Những con số ấy cho thấy khuôn khổ quan hệ hợp tác đang ngày càng đi vào thực chất thông qua đầu tư, thương mại, công nghệ và giao lưu nhân dân.

Với Hoa Kỳ, yêu cầu kết quả hợp tác cụ thể lại càng rõ ràng hơn. Việc ký kết thỏa thuận liên quan đến hai dự án về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cụ thể, đối với dự án “Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa”, phía Hoa Kỳ quyết định viện trợ thêm khoảng 130 triệu USD ODA không hoàn lại, nâng tổng mức đầu tư cho dự án từ 300 triệu USD lên khoảng 430 triệu USD. Đối với dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”, Hoa Kỳ cam kết viện trợ không hoàn lại 91 triệu USD để mở rộng các hoạt động y tế, phục hồi chức năng và dịch vụ xã hội. Trước mắt, dự án sẽ triển khai tại hai tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi, sau đó từng bước mở rộng ra các địa bàn trọng điểm khác.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cũng đang mở sang những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh như giáo dục, khoa học, công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Đây là những lĩnh vực không chỉ mang lại nguồn lực mà còn giúp nâng cao năng lực của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, trước các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ cùng lãnh đạo, đại diện các nước tham dự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bốn định hướng lớn là khôi phục lòng tin; thúc đẩy phát triển công bằng, bao trùm, bền vững; chủ động định hình quản trị công nghệ; củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh sự tự chủ không có nghĩa là đứng ngoài thế giới, mà là “chủ động thích ứng và hợp tác bình đẳng với thế giới”. Do đó, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Đường lối đó không chỉ thể hiện trên các diễn đàn quốc tế mà còn bằng những hành động, những việc làm cụ thể. Hơn 12 năm tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã có hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tham gia. Ngày 22/9, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 với 63 quân nhân và Đội Công binh số 5 với 184 cán bộ, nhân viên tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Những đóng góp cụ thể đó cho thấy Việt Nam đang thực hiện trách nhiệm quốc tế bằng những việc làm thiết thực.

Thực tế quan hệ với Lào, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Hungary, Malaysia và nhiều đối tác khác cho thấy đối ngoại đang triển khai trên nhiều tầng, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh đến giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu. Quan hệ càng được mở rộng thì yêu cầu đặt ra cũng càng rõ ràng, đó là kết quả phải đến với phát triển trong nước. Thu hút công nghệ tốt thì cần có thể chế và nhân lực đáp ứng yêu cầu. Mở rộng thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng sức cạnh tranh; tham gia sâu vào chuỗi cung ứng cần có hạ tầng, dữ liệu, logistics và công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh. Còn để tiếng nói trên trường quốc tế có sức nặng, đất nước phải có thực lực kinh tế, quốc phòng, an ninh và sự đồng thuận xã hội.

Đại hội XIV của Đảng đã đặt đường lối đối ngoại ở vị trí “trọng yếu, thường xuyên”. Trong một thế giới đầy rủi ro và bất định, không quốc gia nào có thể tự phát triển bằng cách đóng cửa. Nhưng hội nhập cũng không đồng nghĩa với phụ thuộc. Điều quan trọng là mở rộng hợp tác nhưng vẫn phải giữ vững độc lập, tự chủ; tranh thủ nguồn lực bên ngoài để củng cố trong nước. Khi những mối quan hệ quốc tế tốt đẹp tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, người dân và đất nước phát triển, hiệu quả của công tác đối ngoại sẽ được nhìn thấy rõ hơn trong thực tế.