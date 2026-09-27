Hà Nội thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027, Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Cụ thể, điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép đối với làn đường trên cầu Nhật Tân như sau: Đối với làn “Đường dành cho xe ôtô” sát dải phân cách giữa (làn số 1) điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển trên cầu Nhật Tân.

Đối với các làn "Đường dành cho xe ôtô” còn lại (làn số 2, làn số 3) giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 80 km/h. Đối với làn “Đường dành cho xe máy và xe đạp” (làn số 4) giữ nguyên tốc độ tối đa cho phép theo hiện trạng tổ chức giao thông đang áp dụng là 40 km/h.

Cùng với đó, các phương tiện tham gia giao thông qua cầu Nhật Tân theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu, hệ thống vạch sơn trên mặt đường để xác định tốc độ cho phép và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe.