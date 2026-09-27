Dự báo thời tiết ngày 27/9: Bắc Bộ duy trì nắng nóng, Hà Nội cao nhất 35 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đến đêm 30/9 đến ngày 1/10, Bắc Bộ khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 27/9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lưu ý, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

TP. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 27/9:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.