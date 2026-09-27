Vụ núi lở như thác vùi lấp tỉnh lộ: Thông đường vào 2 bản sau 1 tuần chia cắt

Video tuyến tỉnh lộ 543C (xã Yên Na, Nghệ An) thông tuyến sau 1 tuần sạt lở.

Tối 26/9, ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, điểm sạt lở vùi lấp tuyến tỉnh lộ 543C đã được thông, đảm bảo cho người và xe qua lại.

Những ngày qua, các đơn vị chức năng huy động 2 máy múc cỡ lớn cùng xe tải liên tục khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

“Hai máy múc lớn cùng xe tải liên tục hoạt động để giải phóng mặt đường. Trong những ngày tới, các đơn vị tiếp tục khắc phục phần đất đá phía taluy dương có nguy cơ tiềm ẩn sạt lở để đảm bảo an toàn. Dự kiến, trong khoảng 1-2 ngày tới, công việc sẽ hoàn thành”, Chủ tịch xã Yên Na nói.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 19/9, một mảng lớn trên sườn núi ở bản Huồi Pai (xã Yên Na, Nghệ An) bất ngờ đổ xuống. Đất đá cùng cây cối từ trên cao tràn xuống với tốc độ nhanh như dòng thác phủ lấp đường tỉnh 543C.

Sau một tuần nỗ lực, tuyến tỉnh lộ 543C đã được thông suốt trở lại.

Tỉnh lộ 543C là tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại của hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 người tại các bản phía trong xã Yên Na. Việc tuyến đường bị đất đá vùi lấp khiến giao thông qua khu vực hoàn toàn bị gián đoạn.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Yên Na đã huy động lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu khu vực hiện trường sạt lở, lập rào chắn, đặt cảnh báo, trực gác, không để người và phương tiện đến gần.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương cũng đã mở đường tạm dài hơn 1km, dựng 2 cầu tạm để phục vụ người dân, các em học sinh trong bản đi lại.

Trong những ngày tới, chính quyền xã Yên Na sẽ tiếp tục theo dõi những khu vực xung yếu, khu vực núi có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, di dời người dân đến nơi an toàn.

Clip núi ở bản Huồi Pai (xã Yên Na, Nghệ An) sạt lở như thác hôm 19/9.