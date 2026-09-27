Nút giao nhiều tầng dần thành hình ở phía Tây Hà Nội

Dự án xây dựng nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, đang được triển khai tại khu vực phía Tây Hà Nội. Sau hơn một năm thi công, nhiều hạng mục của công trình dần hiện rõ trên công trường.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 4/2025. Công trình được xây dựng nhằm tổ chức lại giao thông tại khu vực giao giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, nơi kết nối nhiều tuyến đường quan trọng của phía Tây thành phố.

Theo thiết kế, nút giao được tổ chức theo dạng tuabin kết hợp hầm chui trực thông. Các hướng xe được bố trí qua hệ thống hầm và cầu nhánh, thay vì tập trung giao cắt trên cùng một mặt bằng.

Hầm chui trực thông theo hướng Hoàng Tùng - Quốc lộ 32 là hạng mục có quy mô lớn nhất của dự án.

Hầm được thiết kế 4 làn xe, rộng 18,5m và dài khoảng 975m. Tuyến hầm đảm nhiệm hướng phương tiện đi thẳng qua khu vực nút giao.

Cùng với hầm chui, công trình có 4 cầu nhánh dạng tuabin. Các cầu này tạo thành những hướng rẽ của nút giao, với tổng chiều dài hơn 2.300m, mỗi cầu rộng 8,8m. Dự án còn xây dựng hệ thống tường chắn bằng bê tông cốt thép với tổng chiều dài hơn 600m.

Ghi nhận tại công trường cuối tháng 9/2026, các hạng mục được triển khai tại nhiều khu vực. Máy móc, thiết bị và nhân lực tập trung tại những vị trí đang thi công hầm, cầu, đường dẫn và hệ thống thoát nước.

Ở khu vực hầm chui, các đoạn hầm hở, hầm kín và đường dẫn được thi công theo từng khu vực. Nhiều vị trí đã hình thành phần kết cấu, trong khi các công nhân tiếp tục triển khai những hạng mục còn lại.

Trên mặt bằng phía trên, nhiều trụ cầu lớn đã được dựng tại các vị trí giao cắt với đường hiện hữu. Những vị trí khác tiếp tục được thi công phần trụ, dầm và đường dẫn.

Tại khu vực giao với đường Vành đai 3,5, máy móc được huy động để thi công các hạng mục cầu và đường. Hệ thống cống, thoát nước cũng được triển khai song song với nền đường và các công trình chính.

Đại lộ Thăng Long là tuyến giao thông kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Tây thành phố, có lưu lượng phương tiện lớn. Cùng với quá trình đô thị hóa, nhu cầu kết nối giữa Đại lộ Thăng Long với các tuyến vành đai và đường hướng tâm ngày càng tăng.

Khi hoàn thành, nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long sẽ tổ chức giao thông khác mức bằng hầm chui và hệ thống 4 cầu nhánh. Các hướng phương tiện qua nút giao được phân tách, hạn chế giao cắt trực tiếp và tăng khả năng kết nối giữa các tuyến đường trong khu vực phía Tây Hà Nội.