Dự báo thời tiết về tình hình mưa các tháng cuối năm 2026

Từ tháng 01-3/2027, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa: canva.

Dự báo về tình hình mưa dịp cuối năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo từ tháng 10-11/2026 và từ tháng 02-3/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-2,00C, có nơi cao hơn. Hiện tượng thời tiết mưa phổ biến ở khắp các tỉnh, thành.

Theo dự báo, Tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%, đặc biệt tại khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tháng 11/2026, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%; khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 5-20mm so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20mm, riêng khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm.

Từ tháng 01-3/2027, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác phổ biến thấp hơn 5-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/9 đến ngày 28/9: Mưa nhiều khắp các tỉnh thành cả nước

- Khu vực Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 26-27/9, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 06/10

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 30/9-05/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 29/9-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 05-06/10, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.