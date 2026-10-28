Đội của Fabregas thăng hoa

Fabregas giúp Como tiếp tục bay cao.

Bị dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng của Cecs Fabregas vẫn kiên trì gây sức ép và bùng nổ trong những phút cuối để giành trọn 3 điểm. Nico Paz trở thành người hùng với một pha kiến tạo và một bàn thắng, góp công giúp Como tiếp tục xây chắc vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng 5 điểm.

Como nhập cuộc chủ động và sớm đưa bóng vào lưới Torino ngay phút thứ 5, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đội khách tiếp tục tạo ra sức ép nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sau đó, Torino tận dụng cơ hội để vượt lên ở phút 24, khi Che Adams tung cú vô lê chân trái chính xác sau đường chuyền của Fitz-Jim.

Bàn thua không khiến Como lúng túng khi họ liên tục tổ chức hàng loạt pha lên bóng nguy hiểm. Kịch tính được đẩy lên cao trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 77, Baturina đưa bóng trúng xà ngang, trước khi Como cuối cùng tìm được bàn gỡ ở phút 81. Từ đường tạt bóng của Nico Paz, Ramon đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sáu phút sau, Couto thực hiện quả tạt thuận lợi để Nico Paz bật cao đánh đầu đẹp mắt, giúp Como vượt lên dẫn 2-1. Đến phút bù giờ thứ hai, Baturina tận dụng sai lầm của Vlasic, dứt điểm chân phải vào lưới, ấn định chiến thắng 3-1.

Como duy trì phong độ ấn tượng, qua đó xây chắc vị trí thứ 4 tại Serie A. Họ cũng đánh dấu cột mốc lịch sử với 20 điểm sau 9 vòng đấu đầu tiên, thành tích tốt nhất lịch sử CLB ở giải đấu cao nhất Italy.