U23 Singapore mang dàn sao từng chơi bóng ở Bồ Đào Nha sang quyết đấu U23 Việt Nam

U23 Singapore mang đến giải đấu một đội hình sở hữu nhiều gương mặt dạn dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong đó gây ấn tượng nhất là những cái tên đã từng trải nghiệm môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Singapore là tiền đạo Khairin Nadim Bin Rahim. Sinh năm 2004, Khairin Nadim từng là cầu thủ trẻ nhất ra mắt Singapore Premier League ở tuổi 15.

Tiền đạo Khairin Nadim trong màu áo FC Vizela. Ảnh: FC VIZELA

Nhìn lại chặng đường phát triển, chân sút này từng khoác áo các CLB Young Lions cùng Lion City Sailors, trước khi chính thức đầu quân cho đội bóng FC Vizela của Bồ Đào Nha vào tháng 2/2025. Không chỉ có trải nghiệm thi đấu ở nước ngoài, Khairin Nadim còn từng góp mặt tại 3 kỳ SEA Games 2021, 2023 và 2025. Với hành trình phát triển khá đặc biệt, Khairin được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố tạo điểm nhấn cho U23 Singapore tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Cùng với Khairin Nadim, tiền vệ Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi (sinh năm 2004) cũng là một cái tên rất đáng chú ý khi từng có thời gian chơi bóng tại Bồ Đào Nha, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm ở môi trường bóng đá khác biệt. Sự hiện diện của những cầu thủ từng trải nghiệm bóng đá châu Âu được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm kinh nghiệm và sự đa dạng trong cách vận hành lối chơi của U23 Singapore.

Ở hàng tiền vệ, Amir Syafiz Bin Abdul Rashid (sinh năm 2004) từng được tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng U23 Singapore trong chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Kinh nghiệm và khả năng tổ chức của Amir Syafiz có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến, đặc biệt khi đội bóng phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Tiền vệ Nur Muhammad Asis (16) trong màu áo U23 Singapore. Ảnh: Instagram

Bên cạnh đó, danh sách đăng ký của U23 Singapore còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ sinh năm 2007 và 2008 như Sarvin Raj, Harith Danish, Jaden Heng Kai Jian hay Andy Reefqy, cho thấy định hướng trao cơ hội cọ xát quốc tế sớm cho thế hệ kế cận.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lớp nhân tố trẻ đang trong quá trình trưởng thành, U23 Singapore hứa hẹn mang đến một diện mạo đáng chờ đợi tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Giải đấu này không chỉ giúp ban huấn luyện rà soát và đánh giá chiều sâu lực lượng mà còn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn của bóng đá Singapore.

U23 Singapore sẽ gặp U23 Việt Nam lúc 19h ngày 12/11 sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U23 Singapore sẽ lần lượt gặp U23 Qatar lúc 15h ngày 10/11, U23 Việt Nam lúc 19h ngày 12/11 và U23 Thái Lan lúc 15h ngày 14/11.