Gắng sức nâng mức tạ gần 200 kg, nữ lực sĩ gặp sự cố 'khó nói'

Renata Christina Touma, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên và vận động viên sức mạnh người Brazil, gặp sự cố trong Giải São Paulo Deadlift Cup tổ chức tại São Paulo ngày 17/10.

Ở lượt deadlift thứ 3, Touma quyết định thử sức với mức tạ 192,5 kg. Đây là cột mốc cá nhân mà nữ lực sĩ đặt mục tiêu chinh phục tại giải đấu. Video do Touma đăng trên trang cá nhân cho thấy cô kéo thanh tạ lên khỏi sàn. Khi khối tạ gần vượt qua đầu gối, 2 chân nữ vận động viên bắt đầu rung mạnh do phải chịu tải trọng lớn.

Trong lúc gắng sức, Touma bị rò rỉ nước tiểu xuống sàn thi đấu. Cô lập tức hạ thanh tạ và không hoàn thành lượt nâng. Thay vì né tránh tình huống tế nhị, Touma chủ động chia sẻ video và cho rằng đây là rủi ro có thể xảy ra khi cơ thể vận động ở ngưỡng giới hạn. Nữ lực sĩ cho biết sẽ tiếp tục tập luyện để chinh phục mức tạ này tại giải đấu tiếp theo.

Renata Christina Touma trên sàn thi đấu. Ảnh chụp màn hình: Renata Christina Touma Instagram

Hiện tượng rò rỉ nước tiểu ngoài ý muốn khi gồng sức được gọi là són tiểu khi gắng sức, hay Stress Urinary Incontinence (SUI). Tình trạng này không bắt nguồn từ phản xạ co bóp của bàng quang.

Khi nâng tải trọng lớn, vận động viên thường nén hơi, khóa thanh môn và siết chặt thành bụng để ổn định cột sống. Những thao tác này khiến áp lực trong ổ bụng tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Nước tiểu có thể rò rỉ qua niệu đạo nếu áp lực ổ bụng vượt quá sức cản của cơ thắt niệu đạo và khả năng nâng đỡ của hệ thống cơ sàn chậu.

Một nghiên cứu trên các nữ vận động viên nâng tạ ghi nhận 67,3% người tham gia từng bị són tiểu ít nhất 1 lần. Deadlift là động tác có tỷ lệ xảy ra sự cố cao nhất với 58,9%, tiếp đến là squat với 45,2%.

Các chuyên gia y học thể thao cho rằng phục hồi chức năng và tăng sức bền cho nhóm cơ sàn chậu đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát áp lực ổ bụng, đồng thời hạn chế nguy cơ tổn thương cấu trúc nâng đỡ nội tạng về lâu dài.

Touma từng đại diện Brazil dự Giải vô địch Powerlifting Cổ điển Thế giới năm 2023 tại Malta và xếp hạng 14 ở hạng cân 63 kg nữ. Cô có chuyên môn về dinh dưỡng thể thao và sinh lý học vận động, hiện điều hành cơ sở tư vấn sức khỏe cộng đồng được thành lập từ năm 2022.