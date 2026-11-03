Lùi lịch Asian Cup 2027: Tin vui cho Xuân Son, Hoàng Hên nhưng ĐT Việt Nam lại gặp khó

Thêm cơ hội hoàn thiện lực lượng

Với ĐT Việt Nam, khoảng thời gian gần một năm được bổ sung có thể mang đến những tín hiệu tích cực về nhân sự. Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên có thêm thời gian hồi phục chấn thương, thi đấu trở lại và tìm lại phong độ trước khi bước vào giải đấu.

Bên cạnh đó, những cầu thủ Việt kiều đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục nhập tịch, chuyển đổi liên đoàn như Bryan Ly, Aymeric hay Tyler Crawford có thêm thời gian để đáp ứng các điều kiện cần thiết. Trung vệ Đỗ Phi Long cũng có thể đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam nếu được FIFA chấp thuận theo đúng quy định.

Lịch thi đấu cấp CLB cũng là yếu tố đáng chú ý. Nếu không phải trải qua giai đoạn thi đấu quá dày, các trụ cột như Quang Hải, Đình Bắc, Thành Long, Văn Hậu hay Việt Anh sẽ có điều kiện duy trì thể trạng tốt hơn trước Asian Cup.

ĐT Việt Nam. (Ảnh: Target Man)

Bài toán khó với HLV Kim Sang Sik

Ở chiều ngược lại, lịch thi đấu Asian Cup mới có nguy cơ trùng với VCK U23 châu Á 2028 tại Nhật Bản. Nếu hai giải đấu diễn ra cùng thời điểm, HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối mặt với bài toán phân bổ nhân sự và tổ chức ban huấn luyện cho cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam.

Đây là vấn đề đáng lưu tâm bởi nhiều cầu thủ trẻ có khả năng được triệu tập ở cả hai cấp độ. Việc lựa chọn lực lượng cho từng giải sẽ cần được tính toán kỹ, nhất là khi VCK U23 châu Á 2028 cũng là sân chơi quan trọng trong hành trình hướng tới Olympic Los Angeles.

Chiếc cúp của giải AFC Asian Cup. (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, việc có thêm thời gian chuẩn bị không đồng nghĩa ĐT Việt Nam chắc chắn mạnh hơn. Từ nay đến cuối năm 2027, phong độ, thể trạng và tình hình chấn thương của các cầu thủ vẫn có thể thay đổi. Những nhân tố được kỳ vọng hiện tại chưa chắc giữ được vị trí hoặc trạng thái tốt nhất khi giải đấu khởi tranh.

Nhìn chung, việc Asian Cup 2027 bị hoãn mang đến cơ hội bổ sung lực lượng cho ĐT Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những bài toán mới về lịch thi đấu và nhân sự. Hiệu quả của khoảng thời gian này phụ thuộc vào cách HLV Kim Sang Sik và VFF điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị.