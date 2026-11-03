Lisandro Martinez và loạt 'ngựa chứng' Argentina từng khiến MU khốn đốn

Nỗi ám ảnh mang tên "người Argentina" tại MU

Lisandro Martinez vừa khiến MU trả giá đắt trong trận thua Chelsea 0-2 ngày 31/10. Trung vệ người Argentina nhận 2 thẻ vàng chỉ trong 83 giây, đẩy đội nhà vào thế thiếu người đúng lúc đang cần tìm bàn gỡ.

Câu chuyện này gợi nhớ đến những cầu thủ Argentina từng gây tranh cãi tại Old Trafford, từ Marcos Rojo, Angel Di Maria đến Gabriel Heinze và Carlos Tevez.

Martinez đang là vấn đề lớn ở MU

Martinez và 2 chiếc thẻ đỏ tai hại

Phút 59 trận gặp Chelsea, Martinez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Morgan Rogers. Chưa đầy 2 phút sau, anh tiếp tục dùng tay đánh trúng mặt Wesley Fofana khi phòng ngự phạt góc. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Peter Bankes cho Chelsea hưởng phạt đền và rút thẻ vàng thứ 2 với hậu vệ MU.

Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 64, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Từ một tình huống có thể phòng tránh, Martinez khiến MU vừa mất người vừa thủng lưới.

Đây đã là thẻ đỏ thứ 2 của Martinez tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026. Trước đó, ngày 13/4, anh bị truất quyền thi đấu ở phút 56 vì kéo tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận MU thua Leeds United 1-2. Dù HLV Michael Carrick phản đối quyết định của trọng tài, đơn kháng cáo của MU vẫn bị bác bỏ và án treo giò 3 trận được giữ nguyên.

Martinez còn gây tranh cãi ngoài sân cỏ. Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League ngày 13/10, anh công khai chỉ trích giám đốc bóng đá Jason Wilcox và cho rằng MU chưa đầu tư đủ mạnh để cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Một số đồng đội đồng tình với sự thất vọng của anh, nhưng cách phát biểu ấy cũng khiến phòng thay đồ xuất hiện bất đồng.

Marcos Rojo và những pha vào bóng khiến đối thủ khiếp sợ

Trước Martinez, MU từng sở hữu một trung vệ Argentina khác nổi tiếng với lối chơi quyết liệt là Marcos Rojo.

Tháng 12/2016, Rojo thực hiện 2 pha vào bóng bằng cả 2 chân chỉ trong vòng 10 ngày. Tình huống đầu tiên diễn ra trước Idrissa Gueye trong trận MU hòa Everton 1-1 ngày 4/12. Đến trận thắng Crystal Palace 2-1 ngày 14/12, anh tiếp tục lao vào Wilfried Zaha bằng một pha tranh chấp nguy hiểm.

Rojo chỉ nhận thẻ vàng ở cả 2 tình huống, dù nhiều ý kiến cho rằng anh xứng đáng bị đuổi khỏi sân. Liên đoàn Bóng đá Anh không đưa ra án phạt bổ sung vì trọng tài đã quan sát và xử lý những pha bóng này.

Tháng 3/2017, Rojo lại gây tranh cãi với tình huống có dấu hiệu giẫm lên Eden Hazard trong trận MU thua Chelsea 0-1 tại FA Cup. Một lần nữa, hậu vệ Argentina thoát án phạt bổ sung.

Rojo và Martinez có nhiều nét tương đồng. Cả 2 đều là trung vệ thuận chân trái, không ngại va chạm và thường thi đấu đầy quyết liệt. Tuy nhiên, những pha xử lý quá mức cần thiết cũng có thể biến họ thành mối nguy cho chính đội bóng.

Di Maria và chiếc thẻ đỏ khó tin trước Arsenal

Angel Di Maria từng khiến MU chịu thiệt hại bởi một hành động thiếu kiềm chế trong trận tứ kết FA Cup gặp Arsenal ngày 9/3/2015.

Phút 76, khi MU đang bị dẫn 1-2, tiền vệ Argentina nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Không chấp nhận quyết định của trọng tài Michael Oliver, Di Maria kéo áo ông để phản đối và lập tức phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Điều đáng tiếc là Di Maria trước đó đã kiến tạo cho Wayne Rooney ghi bàn gỡ hòa. Thế nhưng, hành động nóng nảy khiến anh rời sân trong lúc MU đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Đội bóng của HLV Louis van Gaal cuối cùng bị loại, khép lại cơ hội giành danh hiệu tại FA Cup mùa giải ấy. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong quãng thời gian Di Maria khoác áo MU.

Heinze và Tevez gây sóng gió ngoài sân cỏ

Không phải cầu thủ Argentina nào gây tranh cãi tại Old Trafford cũng liên quan đến những chiếc thẻ đỏ.

Gabriel Heinze từng được người hâm mộ MU yêu mến và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất CLB mùa 2004/05. Tuy nhiên, hè 2007, hậu vệ này quyết tâm chuyển sang Liverpool, đối thủ truyền kiếp của Quỷ đỏ.

Heinze thậm chí đưa vụ việc ra một hội đồng giải quyết tranh chấp của Ngoại hạng Anh, cho rằng MU phải chấp nhận lời đề nghị trị giá 6,8 triệu bảng. Yêu cầu của anh bị bác bỏ và hậu vệ Argentina sau đó chuyển sang Real Madrid.

Carlos Tevez cũng có cuộc chia tay đầy tranh cãi. Sau 2 mùa giải khoác áo MU, ghi 34 bàn trong 99 lần ra sân tại các giải đấu quốc nội, tiền đạo Argentina chuyển sang Man City năm 2009.

Đội bóng mới lập tức dựng biển quảng cáo khổng lồ với dòng chữ "Welcome to Manchester", khiến cuộc đối đầu giữa 2 CLB thêm căng thẳng.

Đến năm 2012, Tevez tiếp tục khiến người hâm mộ MU tức giận khi giơ biểu ngữ mang dòng chữ "RIP Fergie" trong lễ diễu hành mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man City. Hành động này khiến đội bóng chủ quản phải gửi lời xin lỗi Sir Alex Ferguson và MU.

Ranh giới giữa chiến binh và người khiến đội bóng trả giá

Những câu chuyện trên thuộc nhiều giai đoạn và có tính chất khác nhau. Rojo thường bị chỉ trích vì những pha vào bóng nguy hiểm, Di Maria thiếu kiềm chế với trọng tài, còn Heinze và Tevez gây tranh cãi vì các quyết định liên quan đến sự nghiệp.

Trường hợp của Lisandro Martinez nghiêm trọng ở chỗ anh liên tiếp mắc sai lầm kỷ luật trong lúc MU đang gặp khó khăn. Một trung vệ giàu kinh nghiệm phải biết khi nào cần tranh chấp quyết liệt và khi nào phải giữ sự tỉnh táo.

Tinh thần chiến đấu từng giúp Martinez chiếm được cảm tình của người hâm mộ Old Trafford. Nhưng nếu tiếp tục để cảm xúc chi phối, phẩm chất từng khiến anh được yêu mến có nguy cơ trở thành điểm yếu khiến MU phải trả giá.