Vòng chung kết Asian Cup 2027 dời sang tổ chức từ tháng 12/2027 đến 1/2028

Đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2027. (Ảnh: S.N)

Sau các cuộc thảo luận chuyên sâu và trao đổi với Ban tổ chức nước chủ nhà Saudi Arabia (Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia), AFC quyết định đổi lịch thi đấu của vòng chung kết Asian Cup 2027 từ 7/1-5/2/2027 theo dự kiến, được chuyển sang tổ chức từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028.

“Ban tổ chức thông qua quyết định điều chỉnh lịch thi đấu Asian Cup 2027 trong bối cảnh diễn biến khu vực, khó khăn về hậu cần và di chuyển. Lịch thi đấu mới của giải đấu sẽ được Ban tổ chức trình lên FIFA để phê duyệt”, AFC thông báo.

“Những tình huống đặc biệt đã phát sinh, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức và triển khai giải đấu theo lịch trình ban đầu. Vì vậy, việc hoãn giải là cần thiết nhằm bảo đảm lợi ích của tất cả các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả và các bên liên quan khác”, AFC cho hay.

Theo đánh giá của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), việc điều chỉnh lịch thi đấu Asian Cup 2027 phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 8/11, trước khi tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11-17/11 tại sân vận động Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Loan (Trung Quốc).