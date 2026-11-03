Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 3/11/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/11, sáng mai 4/11 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 3/11/2026
Lịch thi đấu AFC Champions League
14h45 ngày 3/11: Newcastle Jets vs Shanghai Port (TV360)
17h00 ngày 3/11: Jeonbuk FC vs Johor DT (TV360)
17h00 ngày 3/11: Kashiwa Reysol vs Daejeon Citizen (TV360)
17h00 ngày 3/11: Vissel Kobe vs Ratchaburi FC (TV360)
19h15 ngày 3/11: CAHN vs Kyoto Sanga FC (TV360)
19h15 ngày 3/11: Port FC vs Beijing Guoan (TV360)
23h00 ngày 3/11: Esteghlal vs Al-Shamal (TV360)
01h15 ngày 4/11: Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC (TV360)
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu
00h45 ngày 4/11: Galatasaray vs Stuttgart (TV360)
00h45 ngày 4/11: Shakhtar Donetsk vs Sporting (TV360)
03h00 ngày 4/11: Atletico vs Munich (TV360)
03h00 ngày 4/11: Barcelona vs Aston Villa (TV360)
03h00 ngày 4/11: Bodoe/Glimt vs Lille (TV360)
03h00 ngày 4/11: Feyenoord vs Inter (TV360)
03h00 ngày 4/11: LASK vs Slovan Bratislava (TV360)
03h00 ngày 4/11: MU vs AS Roma (TV360)
03h00 ngày 4/11: Villarreal vs PSG (TV360)
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh
02h45 ngày 4/11: Blackburn Rovers vs Stoke City
02h45 ngày 4/11: Derby County vs Norwich City
02h45 ngày 4/11: Portsmouth vs Swansea
02h45 ngày 4/11: Preston North End vs Sheffield United
02h45 ngày 4/11: QPR vs Burnley
02h45 ngày 4/11: Watford vs Lincoln City
02h45 ngày 4/11: Charlton Athletic vs Bolton Wanderers
03h00 ngày 4/11: Birmingham City vs Millwall
03h00 ngày 4/11: West Brom vs Southampton
Lịch thi đấu VĐQG Brazil
05h30 ngày 4/11: Chapecoense AF vs Mirassol
07h30 ngày 4/11: Internacional vs Coritiba.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-3-11-2026/442794.html