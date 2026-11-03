Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 3/11/2026

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có khởi đầu ấn tượng tại V.League 2026/27, mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ. Thế nhưng, giữa những màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ, khán đài sân nhà vẫn còn không ít chỗ trống.