Nhận định trận đấu Man United vs AS Roma, 3h00 ngày 4.11: Cơn đau kéo dài

Phong độ Man United vs AS Roma

Man United đang trượt dài trong nỗi thất vọng. Kể từ sau màn đè bẹp đối thủ vô danh Sabah Baku (Azerbaijan) 4-0 ở trận mở màn chặng phân hạng Champions League 2026/27, "Quỷ đỏ" bắt đầu mạch trận không thắng.

9 lần ra sân gần đây, đội chủ sân Old Trafford chỉ hòa 3 và thua tới 6. Trong đó, 2 thất bại khó bào chữa, 0-2 trên sân Atletico Madrid và 1-4 ở chuyến viếng thăm tổ ấm của Como, khiến số điểm Man United giành được đến lúc này vẫn chỉ dừng ở con số 3.

Chuỗi ngày bết bát ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt. Ở Ngoại hạng Anh, đại gia thành Manchester mới thắng 1, hòa 4 và thua 4, rơi xuống sát nhóm cầm đèn đỏ. Thầy trò HLV Michael Carrick chỉ chưa rơi xuống "vũng lầy" nguy hiểm nhờ hơn 3 đội cuối bảng lần lượt ở hiệu số bàn thắng, 1 và 2 điểm.

Ban lãnh đạo sân Old Trafford chắc chắn đang dần mất kiên nhẫn. Bởi nếu chứng kiến những màn trình diễn bạc nhược thời gian gần đây của đội nhà, thật khó kỳ vọng vào một bước ngoặt đổi khác mạnh mẽ, theo chiều hướng tích cực, đến từ HLV Carrick cùng các cộng sự.

Trong bối cảnh phong độ lẫn tinh thần đều đang xuống thấp, sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo rất khó tránh khỏi. Mối lương duyên đứt gánh giữa Man United và cựu tuyển thủ Anh có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không nhiều hy vọng trao cho Carrick vì lịch thi đấu sắp tới của "Quỷ đỏ" rất chông gai. Sau cuộc đón tiếp AS Roma, Man United còn lần lượt bước vào những trận chiến khó khăn với Aston Villa và Liverpool.

Trái ngược tình cảnh khá bi đát của đối thủ, AS Roma lại hành quân sang đảo quốc sương mù cùng sự tự tin cao độ. Đội khách mang theo hành trang - chuỗi 5 trận bất bại gần đây, bao gồm 4 chiến thắng.

Điểm sáng trong mạch thăng hoa vừa qua của đội bóng thành Rome đến từ sự bùng nổ đến từ hàng công, với tổng cộng 18 bàn thắng (trung bình tới 3,6 bàn/trận). Phong cách hoa mỹ từng làm nên thương hiệu ở Atalanta đang được HLV Gian Piero Gasperini áp dụng hiệu quả tại Olimpico.

Tất nhiên, thiên hướng tấn công mạnh mẽ của AS Roma phải chấp nhận đánh đổi bằng những khoảng trống lộ ra nhiều hơn bên phần sân nhà. 3 trận gần nhất, "Gialorrossi" đã thủng lưới đến 7 bàn. Dẫu vậy, xét về tổng thể, đoàn quân áo bã trầu vẫn đang trình diện bộ mặt ổn định.

Sau 6 chuyến xa nhà từ đầu mùa, AS Roma chưa một lần nếm mùi chiến bại, giành 3 thắng và 3 hòa. Thống kê ấn tượng, cộng hưởng thêm bộ mặt rệu rã của Man United, sẽ không quá bất ngờ nếu các vị khách đến từ Italy có thể rời Old Trafford cùng tối thiểu 1 điểm.

Thông tin lực lượng Man United vs AS Roma

Man United: Patrick Dorgu, Luke Shaw và Benjamin Sesko tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

AS Roma: Chưa có sự phục vụ của Muhammed Bah, Paulo Dybala, Manu Kone, Lorenzo Pellegrini và Mile Svilar.

Đội hình dự kiến Man United vs AS Roma

Man United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Fernandes, Tielemans, Mount; Mbeumo

AS Roma: Gollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soule; Malen

Dự đoán: 1-2