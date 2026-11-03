Nhận định Villarreal vs PSG, 03h00 ngày 4/11: Đánh chìm Tàu ngầm vàng

Nhận định trước trận đấu

Villarreal tạo ra nhiều trận đấu hấp dẫn ở Champions League mùa này, nhưng kết quả chưa phải lúc nào cũng có lợi cho đại diện Tây Ban Nha. Cả ba trận đầu tiên của họ ở vòng phân hạng đều có ít nhất bốn bàn thắng. Chiến thắng duy nhất đến trên sân nhà, khi Villarreal ngược dòng đánh bại Napoli 3-1.

Hàng thủ vẫn là điểm yếu đáng lo của đội bóng từng hai lần vào bán kết Champions League. Villarreal đã thủng lưới trong 14 trận liên tiếp ở giải đấu này, đồng thời nhận trung bình 3,8 bàn thua mỗi trận trong 10 lần ra sân gần nhất.

Dưới thời HLV Iñigo Pérez, Villarreal vừa trải qua hai trận sân nhà liên tiếp không giành trọn 3 điểm trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, nếu đánh bại PSG, “Tàu ngầm vàng” sẽ lần đầu thắng hai trận sân nhà liên tiếp ở Champions League kể từ năm 2008.

Villarreal cũng không thắng trong hai trận gần nhất tại vòng phân hạng dù từng dẫn trước trong hiệp hai. Thất bại duy nhất của họ ở Champions League mùa này diễn ra trong hoàn cảnh tương tự, trên sân Anfield ở lượt trận thứ ba.

Đội bóng Tây Ban Nha bất bại trong hai lần chạm trán các đại diện Pháp tại Champions League. Mùa giải 2005-2006, họ thắng Lille 1-0 trên sân nhà trước khi hòa 0-0 trong chuyến làm khách tại Pháp.

Trong khi đó, sau ba lượt trận, PSG tiếp tục cho thấy tham vọng chinh phục chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp. Đội bóng thủ đô nước Pháp khởi đầu Ligue 1 bằng ba trận không thắng, nhưng thể hiện bộ mặt khác hẳn ở đấu trường châu lục: lần lượt vượt qua Slovan Bratislava 6-1, Manchester City 4-2 và Barcelona 4-2.

Với 14 bàn thắng, PSG ngang thành tích của Arsenal mùa 2010-2011 về số bàn ghi được nhiều nhất sau ba lượt trận Champions League. Nếu thắng Villarreal, đội bóng Pháp sẽ lần đầu khởi đầu chiến dịch Champions League bằng bốn chiến thắng liên tiếp kể từ năm 2019.

Ngày 2/11, HLV Luis Enrique có chiến thắng thứ 127 trên cương vị thuyền trưởng PSG, qua đó trở thành nhà cầm quân có nhiều trận thắng nhất lịch sử CLB. Ở trận đấu tới, ông có thể giúp đội bóng nối dài chuỗi bất bại tại Champions League lên 14 trận, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của CLB.

PSG chỉ thắng một trong ba trận gần nhất ở vòng phân hạng khi thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, họ chưa thua trận vòng phân hạng Champions League nào trên đất Tây Ban Nha kể từ tháng 11/2015, khi thất bại 0-1 trước Real Madrid.

Đội khách cũng đứng trước cơ hội nối dài mạch thắng trên mọi đấu trường lên con số 10. Khi thi đấu xa nhà, PSG chỉ để thủng lưới tối đa một bàn ở bốn trong năm trận gần nhất.

Thông tin lực lượng

Villarreal có thể thiếu Nathan Saliba, Alassane Diatta, Juan Foyth và Ilias Akhomach, những cầu thủ đang gặp vấn đề về cơ.

Santiago Mouriño và Tani Oluwaseyi là hai chân sút tốt nhất của đội bóng tại vòng phân hạng, mỗi người ghi hai bàn. Oluwaseyi lập công muộn trong trận thua Liverpool 3-4 ở lượt đấu thứ ba. Sergi Cardona và Georges Mikautadze là những cầu thủ ghi hai bàn còn lại cho Villarreal.

Bên phía PSG, Marquinhos và Ousmane Dembélé chưa bình phục chấn thương gân kheo, còn Nuno Mendes cũng vắng mặt vì vấn đề thể lực. Khvicha Kvaratskhelia nghỉ dài hạn sau khi đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Thủ môn trẻ Alessandro Longoni đã trở lại danh sách được triệu tập.

Ferran Torres, cựu cầu thủ Valencia, đang cùng Dembélé dẫn đầu danh sách ghi bàn của PSG tại vòng phân hạng với ba pha lập công.

Désiré Doué ghi bàn trong hai trận Champions League liên tiếp. Trong chiến thắng trước Barcelona, anh cùng Fabian Ruiz, Lucas Hernández và Vitinha đều lập công.

Đội hình dự kiến Villarreal: Gulacsi; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Comesana, Gueye; Oluwaseyi; Buchanan, Mikautadze, Moleiro. PSG: Safonov; Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Torres, Akliouche. Dự đoán tỷ số: Villarreal 1-3 PSG