Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng xã Khánh Sơn lần thứ I

Sáng 3-11, UBND xã Khánh Sơn tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ I năm 2026. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ 2 trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Trong thời gian diễn ra Hội khỏe Phù Đổng (từ ngày 3 đến 12-11), các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 môn thi đấu, gồm: Bóng đá, cờ vua, cầu lông, bơi và điền kinh.

Thông qua Hội khỏe Phù Đổng nhằm lựa chọn các vận động viên có thành tích thi đấu cao tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm, cấp tỉnh lần thứ I. Đồng thời, cũng là dịp để biểu dương phong trào “Khỏe để lao động và học tập” trong các trường học, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn xã.