Doanh thu từ cây chè đạt gần 795 tỷ đồng

Người dân Bản Liền thu hoạch chè.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng chè búp tươi toàn tỉnh đạt hơn 122.300 tấn, giá bán bình quân khoảng 6.500 đồng/kg; riêng chè hữu cơ, chè cổ thụ có giá bán cao hơn nhiều lần, doanh thu từ cây chè ước đạt gần 795 tỷ đồng.

Cùng với duy trì và mở rộng diện tích, Lào Cai chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, gắn với thị trường tiêu thụ. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.340 ha chè hữu cơ, tập trung tại các vùng chè như Bản Liền, Phình Hồ, Sơn Lương, Văn Chấn…

Cán bộ xã Mường Khương hướng dẫn người dân chăm sóc chè.

Cùng với nâng cao chất lượng nguyên liệu, các cơ sở sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh đã phát triển đa dạng sản phẩm như trà xanh, trà đen, trà ô long, bạch trà, hồng trà… đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc thị trường. Việc đầu tư công nghệ chế biến, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè.

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm chè Lào Cai còn được xuất khẩu sang một số thị trường như Trung Đông, châu Âu, Mỹ, Canada, Đài Loan và Trung Quốc. Đây là động lực để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp quan tâm hơn đến chất lượng vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn của thị trường.

Đa dạng sản phẩm chè, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển vùng chè gắn với nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, nhất là chè vùng cao, chè cổ thụ; kết hợp bảo tồn các giống chè đặc sản với ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến; chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, nâng cao giá trị cây chè, tạo nguồn thu ổn định cho người dân và phát triển ngành chè theo hướng bền vững.