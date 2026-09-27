Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay (trưa 27-9): Giảm mạnh. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với hôm quá.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh 4.284,2 USD/ounce. Theo dữ liệu được công bố chiều 27-9, giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên trước, trong khi thị trường trong nước chủ yếu đi ngang.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các khoản chi phí liên quan. Với giá bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới vẫn vào khoảng 9 triệu đồng/lượng.