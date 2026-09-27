Xã Lộc Bình tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất tại xã Hoàng Văn Thụ và phường Lương Văn Tri
Ngày 27/9, UBND xã Lộc Bình tổ chức đoàn công tác đưa các hộ dân đăng ký triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030 đi tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ và phường Lương Văn Tri.
Trong chương trình, đoàn đã tham quan mô hình trồng cây mác ca tại thôn Quyết Thắng, mô hình vườn hồng kiểu mẫu tại thôn Thống Nhất, xã Hoàng Văn Thụ; mô hình trồng hạt dẻ tại thôn Đoàn Kết và làm việc tại Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc, phường Lương Văn Tri.
Tại các điểm tham quan, các hộ dân được tìm hiểu thực tế về điều kiện sản xuất, kỹ thuật chăm sóc, khả năng thích nghi của cây trồng, kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, xây dựng cảnh quan và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời trao đổi về kinh nghiệm lựa chọn giống, xây dựng vùng nguyên liệu, phương thức liên kết giữa hộ dân, doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm.
Thông qua chuyến tham quan, các hộ dân có thêm kinh nghiệm thực tế trong phát triển sản xuất, đồng thời có cơ sở nghiên cứu những hướng đi mới, phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ, khai thác tiềm năng về sản xuất và du lịch, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-loc-binh-tham-quan-hoc-tap-kinh-nghiem-cac-mo-hinh-san-xuat-tai-xa-hoang-van-thu-va-phuong-luong-van-tri-5105449.html