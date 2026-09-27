Xã Lộc Bình tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất tại xã Hoàng Văn Thụ và phường Lương Văn Tri

Đoàn công tác của xã Lộc Bình tham quan mô hình trồng cây mác ca tại thôn Quyết Thắng, xã Hoàng Văn Thụ

Đại diện hộ gia đình (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng cây mác ca cho các thành viên đoàn công tác xã Lộc Bình

Trong chương trình, đoàn đã tham quan mô hình trồng cây mác ca tại thôn Quyết Thắng, mô hình vườn hồng kiểu mẫu tại thôn Thống Nhất, xã Hoàng Văn Thụ; mô hình trồng hạt dẻ tại thôn Đoàn Kết và làm việc tại Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc, phường Lương Văn Tri.

Đoàn công tác của xã Lộc Bình tham quan mô hình vườn hồng kiểu mẫu thôn Thống Nhất, xã Hoàng Văn Thụ

Tại các điểm tham quan, các hộ dân được tìm hiểu thực tế về điều kiện sản xuất, kỹ thuật chăm sóc, khả năng thích nghi của cây trồng, kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, xây dựng cảnh quan và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời trao đổi về kinh nghiệm lựa chọn giống, xây dựng vùng nguyên liệu, phương thức liên kết giữa hộ dân, doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm.

Các hộ dân tìm hiểu về cách lựa chọn cây giống tại Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc

Các hộ dân tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc cây dẻ tại thôn Đoàn Kết, phường Lương Văn Tri

Thông qua chuyến tham quan, các hộ dân có thêm kinh nghiệm thực tế trong phát triển sản xuất, đồng thời có cơ sở nghiên cứu những hướng đi mới, phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ, khai thác tiềm năng về sản xuất và du lịch, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.