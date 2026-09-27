Vĩnh Long phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Chiều 27.9, theo Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng du khách đến Vĩnh Long tham quan, nghỉ dưỡng tăng, kéo doanh thu cũng tăng đáng kể.

Du khách quốc tế thích thú với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Vĩnh Long

Theo đó, toàn tỉnh đón gần 4,9 triệu lượt khách, tăng 15% so cùng kỳ, đạt 78,6% so kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt 851.388 lượt, tăng 17,2% so cùng kỳ, đạt 76% so kế hoạch. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 4.495 tỉ đồng, tăng 27,6% so cùng kỳ, đạt 80% so kế hoạch.

Các điểm như Khu du lịch Vinh Sang, Làng gốm Mang Thít, Cù lao sinh thái An Bình, Khu du lịch Cồn Phụng, Khu du lịch Lan Vương, Khu di tích Ao Bà Om, Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer, Khu du lịch cộng đồng Cồn Chim… là những nơi thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường. Tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số trong du lịch; triển khai hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 với Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ...; ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành nhằm huy động nguồn vốn đầu tư, nâng tầm thương hiệu du lịch Vĩnh Long.

Tỉnh cũng làm việc với đoàn công tác của huyện Sungchang, tỉnh Joeanbuk (Hàn Quốc) về liên kết phát triển lĩnh vực văn hóa, du lịch và chuyển đổi số; tổ chức, đón các đoàn đến khảo sát, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh…

Du khách tự tay làm bánh lá dừa ở Khu du lịch cộng đồng Cồn Chim, tỉnh Vĩnh Long

Theo kế hoạch, trong 3 tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Vĩnh Long phấn đấu đón hơn 1,3 triệu lượt khách tham quan; đạt tổng doanh thu từ du lịch hơn 1.104 tỉ đồng; nâng tổng số lượng du khách đến Vĩnh Long cả năm 2026 khoảng 6,2 triệu lượt, doanh thu khoảng 5.599 tỉ đồng.

Thời gian tới, tỉnh sẽ đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển du lịch biển, du lịch di sản văn hóa/văn hóa Khmer, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp; phát huy loại hình du lịch đường sông và triển khai sản phẩm du lịch hướng đến chăm sóc sức khỏe; thực hiện chương trình kích cầu du lịch, thu hút khách vào các lễ hội cuối năm 2026…

Cồn Chim, điểm du lịch sinh thái cộng đồng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế mỗi khi đến Vĩnh Long

Theo Tỉnh ủy Vĩnh Long, thời gian qua du lịch tỉnh có bước phát triển rõ rệt, đạt những kết quả quan trọng. Vĩnh Long đã trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng… thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế ngành du lịch địa phương.

Theo Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng; xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến “Vĩnh Long an toàn - thân thiện - chất lượng”. Tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 20 - 30%; tổng doanh thu từ du lịch khoảng 12.000 tỉ đồng, đóng góp trực tiếp vào GRDP từ 6 - 8% trở lên…