Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán: Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp

Khi cánh cửa thị trường rộng hơn, yêu cầu về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp và khả năng tiếp cận nhà đầu tư cũng được đặt ra ở mức cao hơn.

Cơ hội mới từ dòng vốn quốc tế

Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập với thị trường vốn quốc tế.

Theo lộ trình công bố, cổ phiếu Việt Nam sẽ được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell theo từng giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Việc nâng hạng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam của các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ mô phỏng chỉ số.

Với các quỹ thụ động, tác động trực tiếp trước hết đến từ việc các cổ phiếu đủ điều kiện được đưa vào các chỉ số tham chiếu và tỷ trọng được tăng dần theo lộ trình của FTSE Russell. Đồng thời, sự hiện diện trong nhóm thị trường mới nổi cũng có thể gia tăng mức độ quan tâm của các quỹ chủ động và nhà đầu tư tổ chức quốc tế, qua đó mở rộng tập nhà đầu tư có thể xem xét và phân bổ vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam .

Tuy nhiên, nâng hạng thị trường không đồng nghĩa dòng vốn quốc tế sẽ tự động phân bổ vào mọi doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh quy mô vốn hóa, thanh khoản và khả năng tiếp cận cổ phiếu, nhà đầu tư còn xem xét triển vọng kinh doanh, chất lượng quản trị và khả năng tiếp cận thông tin của từng doanh nghiệp.

Vì vậy, cùng với cơ hội tiếp cận một thị trường vốn rộng hơn, việc nâng hạng cũng đặt doanh nghiệp Việt Nam trước một mặt bằng yêu cầu cao hơn.

Nâng hạng thị trường, nâng chuẩn doanh nghiệp

Nâng hạng trước hết phản ánh những cải thiện ở cấp độ hạ tầng và khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi rào cản ở cấp thị trường được thu hẹp, quyết định phân bổ vốn vẫn diễn ra ở cấp doanh nghiệp.

Đối với nhà đầu tư tổ chức quốc tế, kết quả kinh doanh là yếu tố quan trọng nhưng không phải tiêu chí duy nhất. Khả năng cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và nhất quán; chất lượng quản trị; cơ chế bảo vệ quyền lợi cổ đông và khả năng đối thoại với nhà đầu tư cũng góp phần vào quá trình đánh giá doanh nghiệp.

Điều đó cũng có nghĩa cơ hội từ nâng hạng sẽ gắn với khả năng chuẩn bị của từng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp đã xây dựng nền tảng minh bạch, quản trị và quan hệ nhà đầu tư từ trước có thêm điều kiện để giới thiệu năng lực và chiến lược tới cộng đồng đầu tư quốc tế.

Từ cơ hội thị trường đến khả năng nắm bắt của từng doanh nghiệp

Những yêu cầu trên có thể nhìn thấy rõ ngay trong nhóm cổ phiếu Việt Nam được lựa chọn tham gia các bộ chỉ số của FTSE Global Equity Index Series.

Trong 27 cổ phiếu thuộc danh sách, mức độ tiếp cận dòng vốn dự kiến không đồng đều mà phụ thuộc vào quy mô, tỷ trọng và đặc điểm của từng cổ phiếu. VCB, VIC và VHM thuộc nhóm Large Cap; BID, HPG và VPB thuộc nhóm Mid Cap; 21 cổ phiếu còn lại thuộc nhóm Small Cap, với những cái tên như FPT, VNM, MSN, SSI, VJC, HDB, STB, VRE...

Trong nhóm này, FPT là một trong những cổ phiếu dự kiến đón dòng vốn thụ động đáng kể. Theo Vietcap, FPT thuộc nhóm Small Cap theo phân loại FTSE GEIS và nằm trong nhóm cổ phiếu có quy mô dòng vốn thụ động dự kiến lớn.

Khi Việt Nam được đưa vào với đầy đủ tỷ trọng, dòng vốn thụ động phân bổ vào FPT được ước tính vào khoảng 52,2 triệu USD; riêng lần phân bổ đầu tiên đầu tiên ở mức 10% tương đương khoảng 5,2 triệu USD. Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế còn phụ thuộc vào tương quan giữa quy mô dòng vốn, thanh khoản cổ phiếu và diễn biến thị trường.

Bên cạnh các điều kiện về khả năng đầu tư, khả năng tiếp cận thông tin và tiếp cận doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư tổ chức. Trong nhiều năm, FPT đã duy trì hệ thống công bố thông tin song ngữ, công bố kết quả kinh doanh hàng tháng và cơ chế đối thoại thường xuyên với nhà đầu tư.

Việc cập nhật dữ liệu kinh doanh với tần suất cao giúp rút ngắn độ trễ thông tin giữa các kỳ báo cáo tài chính, trong khi các hoạt động gặp gỡ và trao đổi trực tiếp hỗ trợ nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chiến lược, động lực tăng trưởng và các yếu tố rủi ro của doanh nghiệp.

Những hoạt động này đã được triển khai trước khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, phản ánh quá trình xây dựng nền tảng minh bạch và kết nối nhà đầu tư mang tính dài hạn của FPT.

Nâng hạng thị trường chứng khoán mở thêm cánh cửa để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận dòng vốn quốc tế, nhưng khả năng bước qua cánh cửa đó phụ thuộc vào nền tảng của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc được đưa vào bộ chỉ số tham chiếu quốc tế không thay thế các yếu tố nền tảng của doanh nghiệp.

Sau các dòng vốn kỹ thuật liên quan đến tái cơ cấu chỉ số, khả năng duy trì sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn phụ thuộc vào tăng trưởng, hiệu quả hoạt động, quản trị và khả năng tạo giá trị dài hạn.

Với FPT, việc duy trì minh bạch thông tin, đối thoại thường xuyên với cộng đồng đầu tư và hoàn thiện quản trị trong nhiều năm tạo nền tảng để Tập đoàn bước vào giai đoạn mới của thị trường vốn Việt Nam. Khi phạm vi tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế với doanh nghiệp Việt Nam được mở rộng, FPT có thêm cơ hội giới thiệu chiến lược, năng lực và triển vọng tăng trưởng tới cộng đồng đầu tư toàn cầu.