[Video] Thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua thanh toán số
Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phát triển tài chính toàn diện cần chú trọng chất lượng sử dụng dịch vụ, bảo đảm an toàn và thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm dân cư.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 8/2026, thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị. Giao dịch trực tuyến tăng lần lượt 46,57% và 21,77%; thanh toán qua điện thoại di động tăng 35,33% và 23,9%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuc-day-tai-chinh-toan-dien-thong-qua-thanh-toan-so-post994534.html