Nhận định Excelsior vs Groningen: Đội khách đau đầu vì thiếu người

Groningen bước vào chuyến làm khách trên sân Van Donge & De Roo Stadion lúc 21h45 ngày 11/10/2026 trong bối cảnh tổn thất nhân sự trước trận. Khó khăn về mặt quân số xuất hiện đúng vào thời điểm đội khách cần một kết quả tích cực để duy trì thế bám đuổi với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Excelsior.

Tình thế cân bằng tại khu vực giữa bảng xếp hạng

Cả Excelsior và Groningen đang thể hiện sự tương đồng đáng kinh ngạc về mặt điểm số. Đội chủ nhà Excelsior hiện xếp ở vị trí thứ 7 với 11 điểm. Ngay phía sau, Groningen bám sát ở hạng 8 và cũng sở hữu tròn 11 điểm.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ chỉ là chỉ số phụ, biến màn đọ sức sắp tới thành cuộc cạnh tranh then chốt nhằm chiếm ưu thế về mặt vị trí. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai đội bứt lên, trong khi sự thiếu vắng nhân lực đặt Groningen vào thế bất lợi hơn trước giờ bóng lăn.

Sự tương phản về phong độ thi đấu gần đây

Đội chủ nhà Excelsior đang có tâm lý thi đấu tương đối hưng phấn nhờ thành tích ổn định thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, Excelsior giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này giúp đoàn quân áo đỏ-đen duy trì sự tự tin khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Groningen lại mang dấu hiệu chững lại. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Phong độ thiếu ổn định cộng thêm việc thiếu hụt lựa chọn nhân sự khiến ban huấn luyện Groningen phải tính toán kỹ lưỡng phương án xoay tua.

Lịch sử đối đầu và yếu tố sân bãi

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Groningen vẫn có cơ sở để tự tin khi chiếm đôi chút ưu thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Groningen giành được 3 chiến thắng, trong khi Excelsior có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Van Donge & De Roo Stadion cùng lực lượng đầy đủ hơn đang là điểm tựa vững chắc cho Excelsior. Trước một đối thủ đang xáo trộn đội hình và sa sút phong độ, Excelsior có cơ hội lớn để triển khai thế trận chủ động nhằm tìm kiếm kết quả có lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)