Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup nhưng giải VĐQG xếp dưới Campuchia

Indonesia vừa vô địch FIFA ASEAN Cup

Đằng sau chiếc cúp là những câu hỏi lớn: cơ hội nào dành cho cầu thủ trẻ bản địa, giải vô địch quốc gia sẽ phát triển ra sao và liệu thành công ở Đông Nam Á có đủ để đưa bóng đá Indonesia vươn tầm châu Á?

Chức vô địch có thể thúc đẩy cuộc đua nhập tịch

Một trong những tác dụng phụ đáng lo ngại nhất của chức vô địch FIFA ASEAN Cup là khả năng Indonesia tiếp tục đặt cược mạnh hơn vào chính sách nhập tịch. Khi những cầu thủ gốc Indonesia trưởng thành ở nước ngoài giúp đội tuyển giành danh hiệu, việc tìm kiếm thêm những gương mặt tương tự sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà quản lý.

Xét về thành tích, đây là cách làm có thể đem lại hiệu quả nhanh chóng. Nhưng xét về sự phát triển của cả nền bóng đá, Indonesia cần tự hỏi: nếu những cầu thủ hay nhất của đội tuyển ngày càng trưởng thành ở nước ngoài, giải vô địch quốc gia (VĐQG) sẽ còn vai trò gì trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá của người hâm mộ?

Hãy nhìn vào cách một cổ động viên theo dõi đội tuyển quốc gia. Họ có thể háo hức chờ những trận đấu của Indonesia, quan tâm đến phong độ của các ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu và tự hào khi những cầu thủ ấy khoác áo đội tuyển. Nhưng khi cuối tuần đến, những gương mặt khiến họ quan tâm nhất lại không xuất hiện trên sân cỏ trong nước.

Khi đó, tình yêu dành cho đội tuyển chưa chắc chuyển hóa thành sự quan tâm đối với giải VĐQG. Người hâm mộ có thể giảm động lực mua vé, xem truyền hình hay đến sân cổ vũ một CLB Indonesia.

Đây là khác biệt mà bóng đá Indonesia không thể bỏ qua. Đội tuyển quốc gia thi đấu theo từng đợt tập trung, trong khi giải VĐQG mới là sân chơi duy trì hoạt động bóng đá quanh năm. Nếu sự chú ý của công chúng chủ yếu dồn vào đội tuyển và những ngôi sao ở nước ngoài, các CLB trong nước sẽ khó xây dựng được một lượng khán giả ổn định chỉ bằng thành tích của mình.

Nhưng niềm vui này có bền vững?

Chức vô địch có thể làm lụi tàn giải VĐQG

Một nghịch lý đáng chú ý của bóng đá Indonesia nằm ở khoảng cách giữa tham vọng của đội tuyển quốc gia và vị thế của các CLB trên đấu trường châu lục. Theo bảng xếp hạng AFC Club Competitions Ranking cập nhật ngày 17/9/2026, Indonesia có 26,759 điểm, đứng thứ 10 khu vực Đông Á, sau Campuchia với 27,141 điểm.

Đây là bảng xếp hạng dựa trên thành tích của các CLB tại những giải đấu cấp châu lục trong nhiều mùa, không phải bảng đánh giá trực tiếp chất lượng chuyên môn của giải vô địch quốc gia. Tuy vậy, vị trí này vẫn là một dữ kiện đáng suy ngẫm khi đặt cạnh tham vọng vươn tầm của bóng đá Indonesia.

Một giải vô địch quốc gia hấp dẫn không chỉ cần những trận đấu có chất lượng. Nó còn cần tạo ra những câu chuyện để người hâm mộ theo đuổi: một cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện, trở thành trụ cột của CLB rồi được gọi lên đội tuyển; một tài năng địa phương vươn lên thành ngôi sao; hay một đội bóng nhỏ tạo ra thế hệ cầu thủ đủ sức cạnh tranh với những CLB lớn.

Những câu chuyện ấy giúp người hâm mộ cảm thấy giải đấu trong nước có liên quan trực tiếp đến thành công của đội tuyển. Họ không chỉ xem một trận bóng để biết đội nào thắng, mà còn dõi theo hành trình của những cầu thủ mình đã quen thuộc qua nhiều mùa giải.

Nếu ngày càng ít cầu thủ từ giải VĐQG Indonesia được triệu tập, mối liên hệ ấy có nguy cơ suy yếu. Các CLB sẽ khó biến việc đào tạo cầu thủ thành niềm tự hào và lợi thế thu hút khán giả. Cầu thủ trẻ cũng có thể ít cơ hội ra sân nếu đội bóng ưu tiên những gương mặt giàu kinh nghiệm hoặc tìm kiếm nhân sự từ bên ngoài để đạt thành tích trước mắt.

Một vòng luẩn quẩn có thể xuất hiện: giải quốc nội không sản sinh đủ cầu thủ cho đội tuyển; người hâm mộ ít thấy những gương mặt quen thuộc của giải đấu trong màu áo quốc gia; sự quan tâm dành cho các CLB không tăng tương xứng với thành công của đội tuyển; nguồn thu và động lực đầu tư của các CLB vì thế cũng khó được cải thiện. Cuối cùng, hệ thống đào tạo trong nước vẫn không đủ sức cung cấp nhân lực chất lượng cao, khiến Indonesia càng có lý do tìm kiếm cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài. Vòng luẩn quẩn đó lại vừa được tiếp thêm sức mạnh từ chức vô địch FIFA ASEAN Cup.