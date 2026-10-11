Khoảnh khắc khó chấp nhận tại MU

Tielemans gây thất vọng trước Tottenham.

Phút 56 trên sân Old Trafford, Mainoo và Tielemans cùng dâng cao pressing nhằm gây sức ép lên hàng thủ Tottenham. Tuy nhiên, đội khách vẫn triển khai bóng mạch lạc, thậm chí tổ chức được một pha phản công nguy hiểm.

Ở tình huống này, hậu vệ phải Archie Gray của Tottenham thoải mái dẫn bóng từ sân nhà, thậm chí dễ dàng xâm nhập khu trung lộ của MU. Trong khi đó, cả Mainoo lẫn Tielemans vẫn ở bên phần sân Tottenham và chậm chạp trong việc lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Mainoo và Tielemans bỏ trống khu trung lộ trong pha phản công của Tottenham.

Dù pha bóng không dẫn đến bàn thua, sự chậm trễ của cả hai khiến nhiều CĐV MU nổi giận. Trên mạng xã hội X, một tài khoản bình luận: “Không thể tin được trung lộ lại không có một bóng người hỗ trợ cho hàng thủ”. Một người hâm mộ khác viết: “Sự kết hợp thảm họa, khổ cho cặp trung vệ MU”.

Theo cựu danh thủ Gary Neville, một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của MU nằm ở khả năng kết nối giữa Mainoo và Tielemans. Sau nhiều lần được trao cơ hội, cặp tiền vệ của “Quỷ đỏ” vẫn chưa cho thấy sự gắn kết cần thiết.

Trên podcast cá nhân, Neville nhận xét: “Tôi nghĩ chúng ta đã thấy đủ về sự kết hợp giữa Tielemans và Mainoo. Tôi chưa muốn nói về việc ngưng sử dụng phương án này, nhưng mọi người đã thấy đủ để cho rằng đây không phải tuyến giữa đủ cơ động để thi đấu cho một CLB tại Premier League”.

Neville nhấn mạnh cả Mainoo và Tielemans đều sở hữu năng lực cá nhân tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ phù hợp khi thi đấu cùng nhau. Theo ông, đôi khi những cầu thủ giỏi vẫn không thể tạo thành một cặp tiền vệ ăn ý.

Cựu đội trưởng MU cũng lấy sự xuất hiện của Carlos Baleba bên cạnh Mainoo làm ví dụ. Ông cho rằng tuyến giữa đội chủ sân Old Trafford trông giàu năng lượng và cân bằng hơn khi có sự góp mặt của tiền vệ này.

Sau trận hòa Tottenham, MU sẽ phải nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Atletico Madrid của HLV Diego Simeone vào ngày 14/10, trước khi chạm trán Leeds United tại Elland Road vào cuối tuần sau.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.