Đội tuyển Việt Nam có thể đấu quân xanh cực 'khủng' trước Asian Cup 2027?

Đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu bổ ích trước thềm Asian Cup 2027

Theo thông tin của Tiền Phong, kế hoạch tổ chức trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) "ấp ủ" từ sớm nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Đây là mặt trận quan trọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam năm sau.

Tại VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam chung bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Để chuẩn bị, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới.

Không dừng lại ở đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có 2 trận giao hữu "nặng đô" với Nhật Bản và Qatar. Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo VFF cho biết kế hoạch đá giao hữu với Nhật Bản (dự kiến tại Osaka) đã có ngay trước khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2027. Mặc dù vậy, VFF hiện vẫn chờ các công đoạn cuối được "chốt" trước khi công bố thông tin.

Nhật Bản hiện trong tốp đầu châu Á. Việc được thi đấu cọ xát với đối thủ lớn như Nhật Bản là cơ hội tốt để HLV Kim Sang-sik rèn quân.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 7/1 đến 5/2/2026. Giành quyền vào VCK Asian Cup 2027 là một trong những kết quả lớn bóng đá Việt Nam đạt được dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng giúp Việt Nam giành thêm 1 HCV SEA Games và 2 chức vô địch ASEAN Cup.