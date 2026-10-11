Học trò bị thẻ đỏ, HLV Real Madrid bỏ họp báo

"Tôi sẽ không phát biểu vì muốn được ngồi trên ghế chỉ đạo ở các trận gặp Sevilla và Barcelona sắp tới", tờ Marca dẫn lời HLV Jose Mourinho giải thích về quyết định huỷ hợp báo của mình.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa ra quyết định trên sau trận Real Madrid thắng Villarreal 1-0 tại Bernabeu hôm 11/10 (giờ Hà Nội).

Khoảng 40 phút sau tiếng còi mãn cuộc, ban tổ chức thông báo ông sẽ không tham dự họp báo. Không cầu thủ Real Madrid nào xuất hiện trước truyền thông ở khu vực phỏng vấn sau trận.

Tiền đạo Vinicius Jr kéo tóc đối thủ, bị huỷ bàn thắng và phải nhận thẻ đỏ trong trận Real Madrid thắng Villarreal CF 1-0 tại vòng 8 La Liga hôm 11/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: X

Nguồn cơn tranh cãi xuất phát từ chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Vinicius Junior. Vào sân từ phút 52, ngôi sao Brazil tưởng đã nhân đôi cách biệt cho Real Madrid ở phút 71 khi đệm bóng vào lưới Villarreal sau đường chuyền của Jude Bellingham.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành cơn giận dữ. VAR phát hiện Vinicius giật tóc tiền vệ Nathan Saliba trong pha tranh chấp trước đó. Sau khi trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài Isidro Diaz de Mera hủy bàn thắng và rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Real Madrid ở phút 73.

Vinicius phản ứng gay gắt, buộc các đồng đội phải giữ anh lại. HLV Mourinho cũng tỏ rõ sự bất bình với công tác trọng tài, trong trận đấu mà chính ông phải nhận thẻ vàng.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, HLV Mourinho lo ngại những phát biểu khi đang nóng giận có thể khiến ông bị kỷ luật, ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo Real Madrid ở các trận quan trọng sắp tới. Vì vậy, chiến lược gia 63 tuổi chọn im lặng thay vì đối mặt với những câu hỏi về trọng tài.

HLV Jose Mourinho phản ứng sau khi trọng tài không công nhận bàn thắng mà còn rút thẻ đỏ đối với Vinicius Jr trong trận Real Madrid thắng Villarreal CF 1-0 tại vòng 8 La Liga. Ảnh: EFE

Trước khi xảy ra tranh cãi, Real Madrid mở tỷ số ở phút 62 nhờ pha lập công của tiền đạo Yan Diomande từ đường kiến tạo của Federico Valverde. Đây cũng là bàn thắng duy nhất, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm dù phải chơi thiếu người trong khoảng thời gian cuối trận.

Chiến thắng 1-0 trước Villarreal giúp Real Madrid có 18 điểm, đứng thứ 3 và tiếp tục kém đội đầu bảng Barcelona 6 điểm, sau 8 vòng đấu tại La Liga 2026-2027.