Đây là 5 smartphone Android tầm trung hấp dẫn nhất năm

Thị trường smartphone Android năm nay không chỉ có những mẫu điện thoại mới thuộc phân khúc tầm trung. Người dùng còn có thể lựa chọn các thiết bị từng thuộc nhóm cao cấp nhưng đã giảm giá, qua đó sở hữu cấu hình mạnh hơn trong cùng ngân sách.

Dưới đây là 5 trong số những smartphone Android đang được giảm giá, đáng mua nhất dịp cuối năm.

1. Galaxy A17 5G

Giá bán từ: 7,49 triệu đồng

Galaxy A17 5G phù hợp với nhóm người dùng không cần cấu hình quá mạnh nhưng muốn sở hữu một chiếc điện thoại có nền tảng phần cứng tương đối toàn diện. Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch, pin 5000 mAh và con chip hiệu năng khá - Exynos 1330.

Galaxy A17 5G.

Về nhiếp ảnh, Samsung tích hợp cho sản phẩm của mình camera chính 50 MP với công nghệ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 5 MP, camera chụp cận 2MP và camera trước có độ phân giải 13 MP. Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng quay video và chụp ảnh siêu đẹp và nịnh mắt.

2. POCO F8 Pro 5G

Giá bán từ: 15,99 triệu đồng

Khác với Galaxy A17 5G, POCO F8 Pro 5G được định hướng rõ ràng hơn tới người dùng cần sức mạnh xử lý. Máy sử dụng Snapdragon 8 Elite, RAM 12 GB LPDDR5X cùng bộ nhớ 256 GB. Chưa hết, điện thoại còn có viên pin dung lượng siêu lớn - 6210 mAh có thể sử dụng trong nhiều ngày mà không cần sạc pin.

POCO F8 Pro 5G.

Với hệ thống camera gồm camera chính 50 MP sử dụng cảm biến kích cỡ 1/1,55 inch đi kèm khả năng chống rung quang học OIS, camera telephoto 50 MP tiêu cự tương đương 60 mm và camera góc siêu rộng 8 MP, người dùng có thể thoải mái sáng tạo nhiếp ảnh tại khắp mọi nơi. Cuối cùng, khả năng sạc nhanh 100 W cũng là lợi thế với người dùng thường xuyên sử dụng thiết bị ở cường độ cao.

3. Xiaomi Redmi Note 15 5G

Giá bán từ: 5,69 triệu đồng

Redmi Note 15 5G tiếp cận người dùng theo hướng cân bằng hơn. Máy trang bị màn hình AMOLED 6,77 inch, độ phân giải 2.392 x 1.080 pixel với độ sáng tối đa lên tới 3.200 nit. Với người thường xuyên đọc nội dung hoặc sử dụng điện thoại ngoài trời, độ sáng cao và kích thước lớn là những yếu tố đáng chú ý.

Redmi Note 15 5G.

Tuy nhiên, điện thoại Xiaomi chỉ có hiệu năng khá do được tích hợp con chip tầm trung - Snapdragon 6 Gen 3 và RAM 6 GB. Bù lại, người dùng có thể sáng tạo nhiếp ảnh cực tốt với camera chính 108 MP và camera trước 20 MP. Cung cấp năng lượng cho sản phẩm là viên pin 5.520 mAh đi cùng sạc nhanh 45 W, cho phép chủ nhân có được trải nghiệm liền mạch hơn.

4. Oppo Find X5 Pro 5G

Giá bán từ: 12,99 triệu đồng

Oppo Find X5 Pro 5G không phải mẫu smartphone tầm trung theo cách phân loại thông thường nhưng khi được đặt cạnh những smartphone Android có mức giá dễ tiếp cận hơn, đây là thiết bị đáng cân nhắc nếu người dùng ưu tiên camera và trải nghiệm cao cấp. Thiết bị sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB cùng màn hình AMOLED cực chất - kích cỡ 6,7 inch, độ phân giải 3.216 x 1.440 pixel, tần số quét tối đa 120 Hz và độ sáng tối đa 1.300 nit.

Oppo Find X5 Pro 5G.

Hệ thống camera của máy khá ấn tượng, bao gồm: camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera telephoto 13 MP, camera selfie 32 MP. Người dùng có thể thoải mái chụp ảnh "sống ảo" để đăng lên mạng xã hội. Ngoài ra, sản phẩm còn có viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W khá tiện lợi.

5. Samsung Galaxy Z Flip6

Giá bán từ: 16,99 triệu đồng

Khác với những sản phẩm trong danh sách này, Galaxy Z Flip6 hướng tới một nhu cầu khác: giảm kích thước thiết bị khi gập lại mà không phải hy sinh màn hình lớn khi sử dụng. Khi mở ra, máy có kích thước 165,1 x 71,9 x 6,9 mm; khi gập còn 85,1 x 71,9 x 14,9 mm và trọng lượng 187 g. Người dùng có thể linh hoạt sử dụng màn hình chính 6,7 inch trong khi màn hình ngoài có kích thước 3,4 inch.

Samsung Galaxy Z Flip6.

Bên trong máy là con chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 8GB nên có thể xử lý mượt mà mọi tác vụ thông thường. Camera chính 50 MP khẩu độ f/1.8 kết hợp camera góc siêu rộng 12 MP cũng cho phép người dùng chụp ảnh sắc nét và sống động trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Tuy nhiên, Galaxy Z Flip6 chỉ có viên pin 4.000 mAh, đủ dùng trong cả ngày và khó có thể dùng tới 2 ngày với những ai thường xuyên kết nối mạng. Hiện tại, sản phẩm đang được giảm xuống mức khá hấp dẫn.