Apple ra mắt iPhone Duo: iPhone màn hình gập đầu tiên với màn hình 7,6 inch và chip A20 Pro

iPhone Duo gập theo kiểu quyển sách. Khi mở ra, đây là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Khi gập lại, máy có kích thước tương tự một cuốn hộ chiếu, dễ bỏ túi và thao tác bằng một tay. iPhone Duo có hai màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm, bốn tùy chọn dung lượng 256GB, 512GB, 1TB và 2TB.

iPhone Duo nhận đặt trước tại Việt Nam từ 16/10/2026

Tại Việt Nam, iPhone Duo nhận đặt trước từ 19:00 ngày 16/10/2026 và có hàng từ 23/10/2026. FPT Shop, đại lý ủy quyền của Apple, phân phối iPhone Duo chính hãng VN/A với giá từ 64.990.000 đồng cho phiên bản 256GB. Khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin tại đây: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-duo

iPhone Duo có gì mới?

Màn hình trong 7,6 inch lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max

Màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch có diện tích lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, phù hợp để xem nội dung, chơi game và làm việc đa nhiệm. Lớp hoàn thiện nano-texture giúp giảm chói, giảm phản chiếu và hạn chế khả năng nhìn thấy nếp gấp. Khi gập, màn hình ngoài 5,4 inch cung cấp 90% diện tích màn hình của iPhone 18 Pro.

Hai màn hình dùng chung tỷ lệ khung hình nên nội dung hiển thị liền mạch khi chuyển từ trạng thái đóng sang mở. Cả hai đều hỗ trợ ProMotion, Màn hình Luôn Bật và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Camera FaceTime mới được đặt ẩn bên dưới màn hình trong.

Khung titan cấp 5 và bản lề hơn 100 linh kiện

Khung máy được chế tác từ titan cấp 5 đánh bóng gương, ốp bản lề in 3D với bề mặt phun vi hạt. Mặt trước dùng Ceramic Shield 2 có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần thế hệ trước, mặt sau dùng Ceramic Shield. Máy đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 theo tiêu chuẩn IEC 60529, ở độ sâu tối đa 6 mét trong tối đa 30 phút. Bản lề gồm hơn 100 linh kiện, kiểm soát chính xác chuyển động đóng mở và nâng đỡ phần giữa màn hình.

Chip A20 Pro cho hiệu năng duy trì tốt hơn đến 35% so với iPhone 17 Pro

iPhone Duo dùng chip A20 Pro tiến trình 2nm, cùng loại chip trên iPhone 18 Pro. CPU 6 lõi nhanh hơn đến 20% so với A19 Pro, GPU 7 lõi nhanh hơn đến 40%, bộ đôi Neural Engine 16 lõi cho sức mạnh tính toán gấp 2 lần để chạy các mô hình AI trên thiết bị. Gói chip mới kết nối A20 Pro trực tiếp với buồng hơi tản nhiệt tùy chỉnh, giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 35% so với iPhone 17 Pro khi chơi game hay đa nhiệm.

Hệ thống pin đôi cho thời gian xem video đến 44 giờ

Mỗi nửa thân máy chứa một viên pin mật độ năng lượng cao, được thuật toán cân bằng năng lượng điều phối để vận hành như một. Theo thử nghiệm của Apple, iPhone Duo cho thời gian xem video đến 31 giờ trên màn hình trong, 44 giờ trên màn hình ngoài và đến 24 giờ sử dụng khi dùng đều hai màn hình. Thiết kế chỉ dùng eSIM giúp dành thêm không gian cho pin. Máy sạc được khoảng 50% trong 20 phút với sạc có dây (bộ tiếp hợp từ 60W, bán riêng), hoặc khoảng 30 phút với bộ sạc MagSafe hay Qi2.

Camera 48MP Fusion với bốn cách chụp chỉ có trên iPhone gập

Camera 48MP Fusion Main chụp không độ trễ màn trập, tích hợp mức Telephoto 2x chất lượng quang học và chống rung quang học dịch chuyển cảm biến. Camera 48MP Fusion Ultra Wide hỗ trợ chụp macro. Máy quay video 4K 120 fps Dolby Vision.

Thiết kế hai màn hình mở ra bốn cách chụp mới. Chụp Thông Minh tự động bấm máy khi mọi người đã tạo dáng. Duo Preview hiển thị khung hình trên màn hình ngoài để người được chụp tự căn chỉnh. Thu Hút Trẻ phát hoạt ảnh Peanuts để trẻ nhỏ nhìn vào ống kính. Duo FaceTime cho phép người bên cạnh tham gia cuộc gọi qua màn hình ngoài.

iOS 27 lần đầu đưa Split View lên iPhone

iOS 27 được tinh chỉnh riêng cho iPhone Duo. Split View cho phép mở hai ứng dụng cạnh nhau lần đầu tiên trên iPhone, mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng như Safari và lưu cặp ứng dụng để dùng lại. Chế độ Chờ hoạt động trên cả hai màn hình, kể cả khi không sạc. Netflix, Zoom và Slack đã tối ưu ứng dụng cho thiết kế gập.

Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt trên iPhone Duo

Apple Intelligence trên iOS 27 hỗ trợ tiếng Việt, với các công cụ chỉnh bố cục ảnh sau khi chụp và Image Playground tạo hình ảnh chân thực. Siri AI, phiên bản Siri hoàn toàn mới, triển khai dưới dạng beta và hỗ trợ tiếng Anh trước. Apple Intelligence xử lý trên thiết bị và qua Private Cloud Compute để bảo vệ quyền riêng tư.