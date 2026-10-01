Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Các đại biểu dự lễ dâng hương.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Nam; đại diện thân nhân gia đình Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Mười nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Ảnh: Ngọc Linh

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dự lễ dâng hương đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bậc tiền bối cách mạng, Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, nguyện tiếp tục kế thừa, nêu gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày những hiện vật tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện.