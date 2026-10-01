Xã Khánh Sơn phấn đấu hoàn thành 10/10 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2026

Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Khánh Sơn tổ chức họp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và tiến độ thực hiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới.

Đến hết tháng 9, toàn xã đã đạt 4 tiêu chí nông thôn mới, gồm: Hạ tầng kinh tế - xã hội; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; môi trường và cảnh quan nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công. Còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch; phát triển kinh tế nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; văn hóa, giáo dục, y tế; giảm nghèo và an sinh xã hội; tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng.

Quang cảnh cuộc họp.

Về tiến độ thực hiện hồ sơ minh chứng, toàn xã có 26/43 chỉ tiêu đã trình các sở, ngành liên quan của tỉnh thẩm định; còn lại 17 chỉ tiêu đang tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ minh chứng.

Tại cuộc họp, các thành viên đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến một số tiêu chí nông thôn mới chưa đạt. Qua đó, lãnh đạo xã đề nghị các phòng, ban chuyên môn, Mặt trận, tổ chức đoàn thể tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ minh chứng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15-10 để trình các sở, ngành thẩm định, góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt 10/10 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã trong năm 2026.