Công bố quyết định: Đồng chí Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn (bên phải).

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

* Ngay sau lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2026. Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác định tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, dự báo, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu bảo đảm an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, diễn tập vòng tổng hợp. Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng Ban CHQS cấp xã; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.