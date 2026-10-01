Bàn giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương

Thực hiện quyết định của cấp trên về công tác cán bộ, Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSQSTƯ, Bí thư Đảng ủy Cơ quan VKSQSTƯ nghỉ hưu theo chế độ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó viện trưởng VKSQSTƯ, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan VKSQSTƯ được giao phụ trách Viện trưởng VKSQSTƯ và Bí thư Đảng ủy Cơ quan VKSQSTƯ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến của Trung tướng Tạ Quang Khải; đồng thời khẳng định, Trung tướng Tạ Quang Khải là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua nhiều cương vị, có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn thể hiện sự công tâm, khách quan; cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Viện xây dựng ngành Kiểm sát quân sự vững mạnh.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT mong muốn Trung tướng Tạ Quang Khải tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quê hương, gia đình và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác; tiếp tục đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát quân sự.

Đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đồng chí tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Tạ Quang Khải phát biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong phát biểu.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, các vụ án, vụ việc còn phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong cũng như tập thể VKSQSTƯ tiếp tục nâng cao năng lực, đổi mới tư duy, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư duy mới về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đề ra giải pháp toàn diện để thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết những công việc đang tiếp tục triển khai. Hoạt động kiểm sát phải góp phần tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, an toàn, minh bạch; thực hành quyền công tố gắn với chống oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần gương mẫu; chú trọng đào tạo, kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ kiểm sát viên liêm chính, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Trung tướng Tạ Quang Khải.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu chúc mừng Trung tướng Tạ Quang Khải và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong.

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ, Trung tướng Tạ Quang Khải trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và những đóng góp của tập thể cán bộ, kiểm sát viên toàn ngành. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc, không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Trước mắt, cùng tập thể, cấp ủy, lãnh đạo Viện tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong Quân đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.