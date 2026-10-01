Khởi tố 5 bị can tội gây rối trật tự công cộng liên quan vụ tai nạn chết người

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Anh Tùng (SN 2009), Hà Thế Vũ (SN 2010), Nguyễn Mạnh Quân (SN 2009) cùng trú tại xã Cẩm Bình; Trần Đình Minh (SN 2008) trú tại phường Trần Phú và Trần Công Mạnh (SN 2009) trú tại xã Cẩm Xuyên.

Rủ nhau lập nhóm "tốc độ" trong đêm

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng từ 2h đến 4h ngày 26/5, nhóm đối tượng trên cùng Nguyễn Đặng Văn Anh và Lê Ngọc Gia Huy sử dụng 3 xe mô tô. Nhóm này cùng nhau di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng từ phường Thành Sen về xã Cẩm Bình.

5 bị can bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Qua đấu tranh khai thác, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận rủ nhau tụ tập để chạy xe tốc độ cao và đua xe. Trong suốt quá trình di chuyển rạng sáng hôm đó, các đối tượng liên tục nẹt bô, rú ga, lạng lách và đánh võng.

Hành vi rượt đuổi, vượt nhau của nhóm này gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân trong khu vực.

Hậu quả đau lòng từ trò tiêu khiển nguy hiểm

Khi di chuyển đến khu vực Km516 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình. Do điều khiển phương tiện với tốc độ quá cao không làm chủ được tay lái, Nguyễn Đặng Văn Anh (SN 2010, trú tại xã Cẩm Bình) đã đâm trực diện vào dải phân cách giữa đường.

Cú đâm mạnh khiến Nguyễn Đặng Văn Anh tử vong tại chỗ. Người ngồi cùng xe là Trần Công Mạnh bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại hiện trường, chiếc xe mô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Cơ quan Công an đánh giá hành vi tụ tập đua xe của nhóm đối tượng diễn ra vào đêm khuya với vận tốc cực lớn. Hành động này không chỉ tự gây nguy hiểm cho bản thân họ. Nó còn tiềm ẩn nguy cơ tước đoạt mạng sống của những người tham gia giao thông khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án.