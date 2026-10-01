Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa bão

Sở Y tế vừa có công văn gửi tới UBND các xã, phường, đặc khu về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa bão.

Sở Y tế Khánh Hòa vừa có công văn gửi tới UBND các xã, phường, đặc khu về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa bão.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn đuối nước cho người thân trong gia đình, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Giáo dục cho trẻ em tránh xa những nơi có nước sâu, nước chảy xiết, không đi tắm ao, hồ, sông suối... Không nên đi lại, chơi gần những nơi ao, hồ, sông suối, đập thuỷ lợi hoặc bể nước, cống rãnh, miệng giếng và các hố ao sâu gây nguy hiểm cho trẻ em như hố lấy đất, lấy cát, lấy nước tưới cây...

Trẻ em khi đi tắm sông, hồ, tham gia các loại hình giao thông đường thủy phải mặc áo phao và phải có cha mẹ, người lớn giám sát, trông coi. Nên cho trẻ làm quen với nước và tập bơi đúng cách để tránh đuối nước khi gặp tình huống; giáo dục các kỹ năng giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước, giải thích cho trẻ hiểu sự nguy hiểm khi tự ý tập bơi hay tắm sông suối khi không có sự canh chừng của người lớn.

Infographic của Sở Y tế Khánh Hòa về phòng ngừa đuối nước ở trẻ em trong mùa mưa bão.

Ở mỗi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức cần thực hiện việc xây dựng, lắp đặt rào chắn (ao, hố đào trữ nước tưới, bể nước, giếng nước... ), cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các sông, suối, hồ, đập, bãi biển và các khu vực nước sâu nguy hiểm để người dân biết, phòng tránh, ngăn chặn người dân, nhất là trẻ em đến tắm. Người dân không nên bơi lội qua sông, suối, ao hồ và không vớt củi, đánh bắt cá khi nước lũ về; không ở lại nương rẫy, vùng có nguy cơ lũ quét khi có dự báo mưa, lũ xảy ra; không tắm ở các ao, hồ, sông suối khi có mưa lũ...

Kiến nghị các đơn vị quản lý, khai thác hồ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ xảy ra đuối nước, tiến hành cắm biển cảnh báo, lập rào chăn và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn, phòng ngừa. Thông báo kịp thời việc vận hành xả lũ cho Nhân dân, chính quyền khu vực công trình và vùng hạ du sau đập để chủ động phòng tránh; kiểm tra khu vực hạ du công trình trước khi công trình vận hành xả lũ nhằm hạn chế các thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng con người. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ; tuyệt đối không để cho người dân, đặc biệt là trẻ em vào khu vực lòng hồ tắm, đánh bắt.

Kịp thời gọi đường dây nóng, số điện thoại khẩn cấp khi cần yêu cầu hỗ trợ giúp đỡ của cơ quan chức năng trong các tình huống tai nạn, sự cố.