Tài xế taxi buồn ngủ tông 2 người thương vong trong đêm rồi bỏ trốn

Ngày 1/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiệu (SN 1994, trú tại thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 17/9, tại Km3+200 đường Nguyễn Tất Thành (TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), Thiệu điều khiển ô tô taxi BKS 88H-037.45 trong trạng thái buồn ngủ đã tông vào phía sau xe máy BKS 88D1-410.79 do anh H.V.D. (SN 2006) điều khiển, chở theo chị H.T.H. (SN 2006). Cú va chạm mạnh khiến hai nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, sau đó anh D. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, còn chị H. tiếp tục điều trị.

Sau khi gây tai nạn, Thiệu không dừng lại cấp cứu nạn nhân mà lái xe bỏ trốn. Khi di chuyển đến khu vực đường Tôn Đức Thắng, ô tô bị hư hỏng không thể đi tiếp, Thiệu bỏ lại xe rồi đi bộ vào một nhà nghỉ gần đó.

Tài xế Nguyễn Văn Thiệu. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Nhận tin báo lúc 0h ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng khoanh vùng, xác định được phương tiện và tài xế gây án chỉ sau 1 giờ truy tìm.

Biết không thể trốn thoát, khoảng 10h cùng ngày, Thiệu đã đến cơ quan công an trình diện.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức khởi tố bị can đối với Thiệu theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm luật giao thông. Khi xảy ra tai nạn, tài xế bắt buộc phải dừng xe, giữ nguyên hiện trường, kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an; tuyệt đối không bỏ trốn khỏi hiện trường để tránh bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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