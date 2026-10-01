Mưa lớn tối 1/10, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập, xe cộ nối dài

Tối 1/10, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa lớn đúng giờ tan tầm. Cơn mưa kéo dài, nặng hạt khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập nước, trong khi lượng phương tiện đông đúc làm giao thông ùn ứ nghiêm trọng (Trong ảnh, dòng xe ken đặc nối dài trên đường Điện Biên Phủ). Ảnh: Duy Hiệu.

Tại các tuyến đường trọng điểm như: Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và khu vực ngã tư Hàng Xanh... dòng xe nối dài, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Người dân phải nhích từng chút giữa trời mưa, thời gian di chuyển về nhà kéo dài hơn thường lệ (Ảnh: Duy Hiệu).

Đến khoảng 19h, khu vực từ chân ngã tư Hàng Xanh đến chân cầu Sài Gòn vẫn trong tình trạng ùn ứ. Ô tô, xe máy ken đặc trên đường, trong khi một số đoạn xuất hiện nước ngập khiến việc di chuyển càng khó khăn.

Tại một số khu vực trên quốc lộ 13, dòng xe nối dài, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Người đi xe máy phải dò từng chút qua những đoạn nước ngập, trong điều kiện trời vẫn mưa lớn. Tình trạng ngập nước cũng khiến việc di chuyển của xe buýt và ô tô gặp khó khăn. Các phương tiện phải giảm tốc độ, tránh những vị trí nước sâu, khiến ùn tắc càng kéo dài (Ảnh: Hoàng Trường).

Trên đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), nước chảy mạnh tại một số đoạn ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi ô tô hoặc xe lớn chạy qua, nước bị dồn và tạo thành những đợt sóng mạnh, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, đi sát vào mép đường để tránh bị nước tạt hoặc mất lái, tiềm ẩn nguy hiểm trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế.

Lực lượng chức năng cũng có mặt tại khu vực ngập để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển qua các đoạn nước sâu, đồng thời cảnh báo người đi xe máy không cố chạy qua những vị trí nước chảy mạnh nhằm đảm bảo an toàn.

Tại các khu vực thấp trũng, người dân phải kê cao đồ đạc, chắn cửa và đưa xe lên vị trí cao để tránh nước tràn vào nhà. Nhiều gia đình chủ động dùng bao cát, ván gỗ hoặc các vật dụng sẵn có để ngăn nước, trong khi một số hộ tranh thủ di chuyển tài sản, xe máy đến những vị trí cao hơn.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn cùng mực triều cao đã vượt khả năng tiêu thoát của hệ thống cống hiện hữu, gây ngập nhiều khu vực. Riêng đường Phan Huy Ích, tình trạng ngập diễn biến nặng hơn do ảnh hưởng quá trình thi công dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Việc tập kết chất thải nạo vét trong lòng kênh làm thu hẹp dòng chảy, hạn chế khả năng tiêu thoát nước.

Trung tâm đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thanh thải chướng ngại vật, bảo đảm dòng chảy và khả năng tiêu thoát nước. Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường máy bơm, xe hút nước, phân luồng và hỗ trợ người dân tại các điểm ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 - 4/10, TP.HCM tiếp tục có mưa rào và dông, chủ yếu vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Riêng ngày 2/10, khu vực trung tâm TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Hàng loạt dự án chống ngập được triển khai Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án trọng điểm, xử lý 3 trong 50 điểm ngập nặng tại đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quới và nút giao quốc lộ 51 - Huỳnh Thúc Kháng, với tổng vốn hơn 7.150 tỷ đồng. Thành phố cũng tiếp tục triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch, tăng khả năng tiêu thoát và không gian trữ nước; đồng thời hoàn thiện các công trình kiểm soát triều, đê bao, cửa xả thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Về lâu dài, TP.HCM định hướng rà soát quy hoạch thoát nước, phát triển hồ điều tiết, công viên trữ nước và hạ tầng xanh; đồng thời ứng dụng GIS, AI và dữ liệu thời gian thực để theo dõi, dự báo và vận hành hệ thống thoát nước.