Diện mạo mới của ChatGPT

ChatGPT có thay đổi giao diện lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: CNET.

Nếu người dùng yêu cầu ChatGPT giải thích luật việt vị, chatbot tạo ra các hình ảnh tương tác, cho phép điều chỉnh vị trí từng cầu thủ trên sân bóng để xem các tình huống việt vị.

Người dùng cũng có thể nhờ AI lên thực đơn bữa tối và danh sách món ăn cần mua. Thanh trượt xuất hiện trên giao diện giúp dễ dàng thay đổi dựa trên số lượng khách đến dự tiệc.

Đó là những điểm mới vừa xuất hiện trên ChatGPT. Giao diện người dùng thông minh với sự hỗ trợ của nền tảng GPT-6, tích hợp đồ hoạ tương tác, hình ảnh, công cụ và sơ đồ trực quan vào câu trả lời của chatbot.

Theo công bố của OpenAI, cùng với giao diện tương tác mới, tất cả người dùng ChatGPT sẽ có quyền truy cập vào model GPT-6 trong tuần này. Người dùng Plus và Pro bắt đầu nhận được phiên bản mới từ giữa tuần, trong khi tài khoản miễn phí phải đợi thêm ít ngày.

OpenAI gọi tính năng mới là Giao diện người dùng thông minh (Intelligent UI), cho phép GPT-6 kết hợp văn bản với đồ họa, nút bấm, biểu đồ và các công cụ tương tác trực tiếp trong câu trả lời.

Thay vì dựa vào một mẫu cố định, ChatGPT sẽ chọn giao diện phù hợp nhất với câu hỏi, ngay cả khi văn bản thuần vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Giao diện người dùng mới của ChatGPT với các hình ảnh, sơ đồ, công cụ tương tác. Ảnh: CNET.

Các tác vụ phức tạp hơn dành cho mô hình AI, như suy luận sâu, tạo ảnh và chạy các tác nhân AI, sẽ tiêu tốn nhiều token hoặc giới hạn sử dụng được phân bổ cho người dùng.

Trao đổi với CNET, OpenAI cho biết có nhiều thông tin hơn trong những hình ảnh AI này, nhưng họ kỳ vọng không làm thay đổi thao tác sử dụng vì "về cơ bản nó đã rất hiệu quả".

Sau khi tạo ra sự bùng nổ với phiên ChatGPT phản hồi bằng văn bản, OpenAI nỗ lực mở rộng chatbot của mình. Họ đầu tư vào chế độ giọng nói, giới thiệu Không gian chia sẻ (Shared Spaces) để cộng tác và Dot có thể hoạt động xuyên suốt trên nhiều ứng dụng.

Nguyễn Hiếu