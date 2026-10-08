Luật Phát triển đô thị: Tạo cơ chế đột phá cho công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đây là nội dung được ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai các cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo liên quan Luật Phát triển đô thị, diễn chiều 8/10.

Một góc TP Hồ Chí Minh và sông Sài Gòn. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo ông Trần Trọng Tuyên, các cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị cũng như hệ thống nghị quyết, quyết định của Thành phố triển khai luật này được xây dựng theo hướng tiếp cận tổng thể, bao quát toàn bộ quá trình từ hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường.

Đến thời điểm này, HĐND Thành phố đã ban hành 6 nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Cùng với đó là Nghị quyết quy định lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách Thành phố cho chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; Nghị quyết quy định việc thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia quản lý, điều hành, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12, Thành phố sẽ tiếp tục có thêm các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tham mưu xây dựng nghị quyết liên quan đến đại học khởi nghiệp, vừa tháo gỡ các điểm nghẽn cũng đồng thời tạo cơ chế, chính sách vượt trội cho các đại học đổi mới sáng tạo, đại học khởi nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND Thành phố hướng đến giải quyết tương đối toàn diện những vấn đề trong hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Việc ban hành các nghị quyết mới là quan trọng, nhưng đây mới là bước khởi đầu. Vấn đề quan trọng hơn là tổ chức triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đưa các cơ chế, chính sách vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố”, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuyên nhấn mạnh.

Từ góc độ đơn vị trực tiếp thụ hưởng chính sách, bà Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2023 nhà trường đã được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của Thành phố, điển hình là chính sách hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị quyết 20 của HĐND Thành phố. Nhà trường là một trong những đơn vị triển khai, nghiệm thu thành công chương trình hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp ở giai đoạn tiền ươm tạo theo nghị quyết này. Qua thực tiễn triển khai, chính sách đã góp phần hỗ trợ các trung tâm, vườn ươm khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố có thêm điều kiện hỗ trợ các ý tưởng, dự án phát triển. Trên cơ sở kế thừa Nghị quyết 20, Nghị quyết mới của HĐND tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Theo bà Hoàng Thị Thoa, các cơ chế, chính sách vừa được Thành phố triển khai không chỉ hỗ trợ trực tiếp các dự án khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên mà còn tạo điều kiện để các viện, trường và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tăng cường kết nối với doanh nghiệp. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ theo hình thức đặt hàng, tài trợ và hợp tác giữa doanh nghiệp với viện, trường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển các dự án khởi nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ, ngành kinh tế mũi nhọn và các lĩnh vực chiến lược quốc gia.