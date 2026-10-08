Nga muốn chuyển giao công nghệ sản xuất Su-57 nhưng Ấn Độ có đủ sức tiếp nhận?

"Doanh nghiệp nhà nước Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đã xác nhận năng lực và chuyên môn kỹ thuật của mình để thiết lập dây chuyền sản xuất tiêm kích Su-57".

Tuyên bố này được đưa ra bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành HAL - ông Kota Ravi, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo The Tribune.

Theo người đứng đầu HAL, họ có sẵn cơ sở hạ tầng và trình độ nhân sự cần thiết để tổ chức sản xuất theo giấy phép tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 tại Ấn Độ.

Trước đó trong cuộc họp về kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2025 - 2026 vào giữa tháng 5, ông K. Ravi tiết lộ việc chấp thuận đề xuất của Nga về lắp ráp theo giấy phép phiên bản Su-57E thuộc thẩm quyền của chính phủ, không phải theo ý chí của HAL.

Tuy vậy, ban lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ sự sẵn sàng tham gia chương trình nói trên khi nhận được chỉ thị liên quan từ phía Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Sau cuộc thanh tra do phái đoàn Nga cùng các đại diện từ Tập đoàn Chế tạo máy bay thống nhất (UAC) thực hiện vào tháng 9/2025, họ xác định rằng 50 đến 60% năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng hiện có của HAL có thể được sử dụng để sản xuất Su-57.

Tập đoàn HAL của Ấn Độ có đủ năng lực để sản xuất tiêm kích Su-57.

Cuộc thanh tra được tiến hành tại Nhà máy Nasik - nơi đặt dây chuyền lắp ráp cuối cùng cho tiêm kích Su-30MKI, cũng như Nhà máy Koraput - nơi sản xuất và đại tu động cơ AL-31FP; cùng với Nhà máy Điện tử Chiến lược (SEF) ở Kasaragod - nơi sản xuất các linh kiện điện tử hàng không thiết yếu.

Đến cuối năm 2025, HAL đã đệ trình một báo cáo lên Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nêu rõ dự án này khả thi về mặt kỹ thuật và việc sản xuất hàng loạt Su-57E có thể bắt đầu trong vòng 2 đến 3 năm kể từ khi chính phủ quyết định trao hợp đồng.

Tài liệu bao gồm ước tính sơ bộ về vốn đầu tư cần thiết cho việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân sự và mua sắm công nghệ.

Trong khi đó, đề xuất của Nga bao gồm chuyển giao công nghệ toàn diện, sản xuất theo giấy phép và lắp ráp ngay tại các nhà máy hiện có của HAL.

Nga dự kiến cấp quyền truy cập vào mã nguồn hệ thống điện tử hàng không; chuyển giao công nghệ động cơ "Sản phẩm 177S", được sản xuất nội địa tại HAL Koraput, bao gồm cả việc đúc cánh turbine đơn tinh thể và hệ thống điều khiển động cơ kỹ thuật số.

Bên cạnh đó còn là quyền truy cập vào các công nghệ vật liệu hấp thụ radar và các phương pháp giảm tiết diện phản xạ radar dành cho máy bay.

Đề xuất cũng bao gồm việc tích hợp các loại vũ khí nội địa, bao gồm tên lửa không đối không tầm xa, cũng như hỗ trợ khoa học và kỹ thuật cho công tác phát triển chương trình tiêm kích AMCA của Ấn Độ và cam kết cùng phát triển phiên bản máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi.

Theo ước tính hiện tại, việc nội địa hóa sẽ giảm chi phí của một chiếc máy bay từ 80 triệu USD xuống còn khoảng 50 - 60 triệu USD.

Thông báo từ ban lãnh đạo HAL được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện thành công chuyến thăm Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, trong đó ông đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trước đó, ngày 8/9, Thư ký báo chí Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã xác nhận sự sẵn sàng hợp tác của Nga với Ấn Độ về tiêm kích Su-57, bao gồm chuyển giao công nghệ liên quan, đồng thời nhấn mạnh mức độ hợp tác kỹ thuật quân sự chưa từng có với Ấn Độ.

Danh sách các đề xuất quốc phòng của Nga được trình bày cho phía Ấn Độ trong chuyến thăm, ngoài việc cùng sản xuất Su-57, còn bao gồm hiện đại hóa phi đội Su-30MKI trị giá hơn 11 tỷ USD, cũng như cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến.

Theo thông tin công bố trước đó, nếu quyết định là tích cực, hai phi đội Su-57E đầu tiên (gồm khoảng 36 - 40 chiếc) sẽ được sản xuất tại Nga, và 3 - 5 phi đội tiếp theo sẽ lắp ráp tại các nhà máy của HAL ở Nasik.

Lập trường của Ấn Độ liên quan tới đề xuất của Nga vẫn chưa được chính thức thông qua, nhưng triển vọng đang ngày càng trở nên xán lạn hơn.

Theo TSAMTO