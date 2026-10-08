Cà Mau đưa Ngày Chuyển đổi số quốc gia thành đợt cao điểm hành động

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được triển khai theo hướng từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị. Tỉnh yêu cầu các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời gắn với nhiệm vụ cụ thể và kết quả đầu ra.

Chương trình hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 của tỉnh Cà Mau - Ảnh: BKHCN.

Điểm đáng chú ý là mỗi sở, ban, ngành và UBND xã, phường được yêu cầu lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý để tập trung triển khai, hoàn thành trước ngày 10/10.

Các nhiệm vụ phải xác định rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, thời hạn hoàn thành và đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm; ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng đưa vào vận hành, khai thác hoặc tạo chuyển biến rõ rệt trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý, điều hành.

Cùng với đó, Cà Mau tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số” trên nền tảng “Bình dân học vụ số” của tỉnh, tập trung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, các dịch vụ số thiết yếu; đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng AI cơ bản, nhận diện lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường số.

Một hoạt động khác là chương trình “Cùng người dân lên môi trường số”, được triển khai tại xã, phường, ấp, khóm. Các điểm, đội hình hỗ trợ ưu tiên người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và người còn hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ; trực tiếp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, định danh điện tử, thanh toán số, thương mại điện tử và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên mạng.

Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng doanh nghiệp công nghệ số, viễn thông được huy động tham gia hỗ trợ người dân học và thực hành kỹ năng số. Hoạt động được triển khai trong tháng 10, góp phần đưa các nền tảng, dịch vụ số đến gần hơn với cộng đồng.