Bộ Khoa học và Công nghệ công bố bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ nhận diện sử dụng tông màu đỏ - vàng chủ đạo, với biểu trưng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2026 và thông điệp "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia".

Các thiết kế được xây dựng theo nhiều định dạng, phục vụ sử dụng trên nền tảng số, màn hình, ấn phẩm truyền thông và khung ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2026 - Ảnh: BKHCN.

Để tạo sức lan tỏa cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương hiển thị bộ nhận diện trên Cổng thông tin điện tử, bảng điện tử, màn hình công cộng và các báo điện tử thuộc phạm vi quản lý trong tháng 10/2026.

Bộ nhận diện cũng được đề nghị đưa vào các ấn phẩm trực tuyến, trực tiếp tại các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 được đăng tải tại https://tinyurl.com/ngaychuyendoiso2026.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khuyến khích hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2026.

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, người dùng có thể truy cập trang tạo khung ảnh đại diện tại https://khunghinh.net/p/10102026, tải ảnh cá nhân lên, điều chỉnh hình ảnh phù hợp, sau đó tải về để sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2026 - Ảnh: BKHCN.

Ngày 10/10 hằng năm được lựa chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia là dịp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.