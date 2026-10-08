OpenAI công bố hàng trăm kết quả toán học do AI giải, giới toán học còn hoài nghi

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OpenAI công bố hàng trăm kết quả toán học mới, gồm lời giải và tiến triển cho 372 bài toán lớn, trong một bản phát hành gồm 722 bản thảo trên GitHub. Các kết quả đến từ một mô hình ChatGPT chưa ra mắt và được nhóm cố vấn mới của hãng xác nhận. Engadget nhận định đợt công bố này nhiều khả năng làm tranh cãi quanh bài toán Navier-Stokes và AI trong cộng đồng toán học thêm gay gắt.

Việc này không bất ngờ, vì tháng trước OpenAI đã nói các mô hình của hãng giải quyết “hơn 100 bài toán mở tồn tại từ lâu ở hầu hết các mảng của toán học”. Cùng với bản thảo, hãng công bố cả lập luận của mô hình, ước tính tài nguyên tính toán và số bài toán đã thử. OpenAI cho biết “kết quả trung bình” cần khoảng ba giờ sử dụng ChatGPT Pro.

OpenAI cho biết đã làm theo hướng dẫn của Nhóm cố vấn độc lập về Toán học và Trí tuệ nhân tạo (AGMAI) khi đăng bài. Hướng dẫn này gồm việc công bố nhanh kết quả qua các kênh học thuật truyền thống, kèm chi tiết như tên mô hình, câu lệnh và chi phí tính toán. Hãng chia sẻ lần này kết quả nằm trong một kho GitHub với quy trình sửa bản thảo và trích dẫn, đồng thời tiếp tục tìm các nền tảng do cộng đồng vận hành đáp ứng tiêu chí của ủy ban.

Tuy vậy, hãng cũng đã bỏ qua một số đề xuất của nhóm cố vấn. OpenAI không đưa ra thời gian tính toán cụ thể cho từng bài toán cũng như các câu lệnh đã dùng. Hãng cam kết cải thiện chất lượng bản thảo ở các đợt sau, từ trích dẫn, cách trình bày toán học đến cách giải thích kết quả cho dễ hiểu hơn.

Trong số kết quả OpenAI nêu có lời giải cho giả thuyết Kakeya bốn chiều, cải tiến cho một số thuật toán máy tính quan trọng và tiến triển hướng tới giả thuyết Riemann, bài toán nổi tiếng là cực khó. Hãng cho Scientific American biết gần như mọi bài báo được tạo từ một câu lệnh duy nhất đưa cho một tác tử AI duy nhất.

Các nhà toán học còn phải thẩm định kết quả trước khi đánh giá được tác động của chúng. Sau vụ việc Navier-Stokes, giới khoa học vẫn hoài nghi khá nhiều. Với Scientific American, nhà toán học Andrew Sutherland của MIT nói rằng nếu OpenAI không phát hành mô hình để người khác kiểm chứng, mọi tuyên bố giải bài toán chỉ bằng một lượt với một tác tử đều nên coi là chưa được xác minh.