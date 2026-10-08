Phường Hồng Hà ra mắt mô hình 'Tổ dân phố số' trên iHanoi

Mô hình được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 24-7-2026 của UBND phường Hồng Hà về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo báo cáo kết quả triển khai, phường Hồng Hà đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập, xác thực tài khoản iHanoi, quét mã QR và tham gia các nhóm cộng đồng. Tổ trưởng tổ dân phố được hướng dẫn, phân quyền quản trị, chủ động đăng tải thông tin, duy trì kết nối và hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo điện thoại thông minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt mô hình “Tổ dân phố số” trên nền tảng iHanoi. Ảnh: Hoàng Vũ.

Mô hình được triển khai theo nguyên tắc mỗi tổ dân phố một nhóm cộng đồng, có người chịu trách nhiệm quản trị. Quá trình thực hiện gồm rà soát, chuẩn hóa danh sách tổ dân phố và đầu mối liên hệ; tạo lập nhóm cộng đồng trên iHanoi; hướng dẫn cài đặt, xác thực và phân quyền; phổ biến mã QR; hỗ trợ người dân tham gia và tổ chức vận hành thử, kiểm tra nội dung, thành viên và mức độ tương tác.

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, mô hình bước đầu tạo lập kênh thông tin và tương tác hai chiều giữa chính quyền, tổ dân phố và nhân dân. Công tác quản trị được phối hợp giữa cán bộ phường và tổ trưởng tổ dân phố, qua đó vừa bảo đảm tính thống nhất của thông tin, vừa phát huy vai trò gần dân, sát địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà Trần Thị Thanh Vân phát biểu hưởng ứng, phát động triển khai mô hình “Tổ dân phố số”. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà Trần Thị Thanh Vân đã phát động hưởng ứng triển khai mô hình, nhấn mạnh việc lấy tổ dân phố, khu dân cư làm địa bàn trực tiếp và lấy người dân làm trung tâm. Các lực lượng ở cơ sở được đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và người chưa thành thạo công nghệ.

Các đại biểu được hướng dẫn sử dụng tính năng cộng đồng, nhóm chat Tổ dân phố và cách vận hành mô hình trên iHanoi. Ảnh: Hoàng Vũ

Thời gian tới, phường Hồng Hà tiếp tục duy trì, củng cố các nhóm cộng đồng trên iHanoi; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở; tập huấn kỹ năng quản trị cho tổ trưởng tổ dân phố; nâng cao chất lượng thông tin và tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động của từng nhóm.

Mục tiêu là chuyển từ tạo lập nhóm sang vận hành thực chất, nâng mức độ tham gia và chất lượng tương tác, từng bước đưa iHanoi trở thành kênh kết nối thường xuyên giữa chính quyền với nhân dân.