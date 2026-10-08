Hải Phòng: Phát triển AI gắn với quản lý đô thị, cảng biển và logistics

Tại hội thảo, ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP Hải Phòng nhấn mạnh, hiện nay, thành phố đã từng bước hình thành các cơ sở dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm Điều hành thông minh. Những nền tảng này cần tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ các nhu cầu khai thác cụ thể. Do vậy, phát triển AI cần gắn trực tiếp với nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, năng lực cạnh tranh của cảng biển, logistics và công nghiệp.

Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” có sự tham gia của nhiều chuyên gia công nghệ. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại biểu tập trung làm rõ cách thức chuẩn bị dữ liệu và đưa giải pháp vào thực tiễn. Các tham luận đề cập đến quản trị, xác thực dữ liệu; thiết lập gói dữ liệu thí điểm AI; khai thác dữ liệu thời gian thực cho đô thị cảng; cơ chế đặt hàng, thí điểm và nhân rộng sản phẩm AI Make in Viet Nam; đồng thời mở rộng trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ lượng tử trong quản trị đô thị thông minh.

Các chuyên gia cũng trình bày chiến lược ứng dụng AI và dữ liệu thời gian thực để chuyển đổi TP Hải Phòng thành một đô thị cảng thông minh, logistics và giao thông tiên tiến. Trong đó, tập trung thiết lập các gói dữ liệu thí điểm AI, hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu và áp dụng quy trình ba giai đoạn: kết nối, dự báo, và tối ưu hóa, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Về nội dung thí điểm AI trong giao thông, cảng biển với Hải Phòng, Trung tá Đào Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu (Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an) nhấn mạnh 6 tiêu chí “đúng” của dữ liệu. Đó là đúng bài toán, đúng nguồn, đúng chất lượng, đúng thời điểm, đúng chuẩn, đúng quyền khai thác. Mỗi bài toán AI cần đi cùng một gói dữ liệu riêng và được chia sẻ theo mức độ gồm dữ liệu mở, chia sẻ có điều kiện, xử lý trong môi trường kiểm soát hoặc cơ chế đặc thù…

Trung tá Đào Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu (Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an) tham luận tại hội thảo. Ảnh: PHÚ LƯƠNG

Với TP Hải Phòng, Trung tá Đào Đức Triệu đề xuất thí điểm 90 ngày để thực hiện ứng dụng AI trong giao thông, cảng biển. Trong đó 30 ngày đầu sẽ “chốt” bài toán và dữ liệu (1 bài toán, 1 chủ bài toán, 1 KPI, danh mục dữ liệu và đơn vị sở hữu). Quá trình thử nghiệm, hiệu quả cần phải được đo bằng giá trị kinh tế - xã hội.

Cùng có cái nhìn về việc ứng dụng AI để tối ưu cảng biển, logistics, công nghiệp và giao thông, ông Phạm Vũ Ban (Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia) đề cập mô hình “Human-in-the-loop”, đó là việc để AI thực hiện quan sát, phân tích, dự báo và đề xuất; sau đó, con người kiểm tra, quyết định, phê duyệt và chịu trách nhiệm trong vận hành và quản lý đô thị…

Hội thảo là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, nhằm cụ thể hóa các định hướng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa thành những bài toán, giải pháp và phương án triển khai phù hợp với yêu cầu phát triển của TP Hải Phòng.